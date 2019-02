WhatsApp permetrà als usuaris rebutjar ser afegits a un grup

L'aplicació de missatgeria WhatsApp ha desenvolupat un nou sistema d'invitacions a grups, amb el que per primera vegada permet als seus usuaris rebutjar que se'ls afegeixi a xats grupals, com a alternativa al sistema actual en què se'ls afegeix automàticament.

Aquesta característica ha estat advertida pel portal WABetaInfo, a través d'indicis de codi localitzats en una versió en fase beta desenvolupada per la companyia per a sistemes iOS.

El nou sistema d'invitacions a grups de WhatsApp inclou una nova pestanya en la configuració de privadesa de l'aplicació mitjançant la qual els usuaris poden limitar qui pot afegir-los a grups, proporcionant tres opcions: tothom, només contactes o ningú.

En els casos en què s'ha decidit limitar els usuaris que poden afegir-se a grups, quan un administrador l'introdueixi en un rebrà abans una invitació, que es pot acceptar o rebutjar en un termini màxim de 72 hores, i que després expira.

Encara que de moment la funció no es troba operativa ni tan sols en la beta per iOS, s'habilitarà en el futur tant per al sistema iOS com per a Android, segons el mitjà citat. Els canvis no afecten el sistema actual d'invitacions per enllaços.