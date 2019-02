Són els e-sports un esport?

Es competeix d'una manera reglada, els seus torneigs mouen a milers de persones com es va demostrar durant les finals de la LCS a Madrid i en els últims anys està començant a moure molts diners com mostren les últimes inversions en el sector per part de grans multinacionals. No obstant això, contra tota lògica els eSports encara no són considerats un esport.

Un esport avui en dia, és entès com una activitat física exercida com a competició subjecta a una normativa. La definició al principi no és molt compatible amb considerar els eSports com una disciplina esportiva de ple dret, amb el prestigi i les consideracions legals que això porta.

Si avui en dia pensem en el concepte d'esport, el més segur és que aparegui la competició i moltes de les emocions i conceptes associades a aquesta. Potser no aparegui tant el físic i més si pensem en esports com el golf o el tir olímpic, els quals són jocs d'habilitat. Una altra idea que ens pot venir al cap són la d'espectacle i també la de negoci; molts esports en l'actualitat tenen una posició privilegiada en la cultura de masses, guanyant molta importància el xou en detriment d'altres facetes.

Atenent a això els videojocs o més especialment les seves competicions, poden ser considerades un esport, ja que les seves partides estan reglades pel propi codi del joc. I aquestes competicions provoquen passions entre els seus fans. L'espectacle no té res a envejar, superant en alguns casos la parafernàlia d'una vetllada important de boxa. Però això no sempre va ser així, el mitjà ha recorregut un llarg camí per arribar on es troba en l'actualitat.



Trajectòria dels eSports

Els 90 van suposar l'evolució d'una competició primitiva passant de ser una cosa basada simplement en puntuacions a ser jugador contra jugador. Això últim va ser possible gràcies al desenvolupament d'internet, la major capacitat dels servidors i la popularització de l'accés a la web a les llars. Títols com Counter Strike, Warcraft o Quake van acabar tenint les seves competicions al final dels 90.

A principis dels anys 2000, el joc competitiu va acabar d'explotar a l'Àsia, gràcies al llançament de Starcraft, que va guanyar gran popularitat al continent i especialment a Corea del Sud, i acabaria convertint-se en el bressol dels eSports. Diferents títols van anar sortint al llarg d'aquesta dècada assentant el joc competitiu com són els Fifa o els Call of Duty. Encara que no va ser fins l'any 2011 que va aparèixer League of Legends quan hi va haver un canvi de veritat el panorama.



Principals eSports

League of Legends és un MOBA, és a dir un videojoc basat en una arena en la qual dos equips de 5 jugadors tracten de destruir la base enemiga. El gènere té influències dels jocs de rol, d'acció i d'estratègia. La competició professional més important de League of Legends és la LCS que està dirigida per RIOT Games.

CSGO o Counter Strike Global Ofensive és la versió més recent del clàssic Counter Strike. En aquest shooter de temàtica policial i d'operacions especials, encarnem a un equip terrorista o a les forces de l'ordre. És un joc centrat en el treball en equip, molt tàctic i pausat en comparació amb altres títols de trets del mercat.

Overwatch és un shooter amb tocs de MOBA, desenvolupat per Blizzard. En ell lluiten 2 equips de 6 jugadors. El joc té un gran suport per part de la companyia, que ha arribat a organitzar un mundial amb diversos equips nacionals.

Clash Royale és un títol de cartes col·leccionables, però en format mòbil. Aquest joc està tenint gran influència en la societat, ja que gent no interessada a priori pel gaming, el juga. Demostra el potencial de futur del mercat dels mòbils tant per als eSports com per als videojocs en general.



Un món professionalitzat

Els eSports, a l'actualitat no tenen res a envejar d'altres esports més tradicionals com són el futbol, el bàsquet o la boxa. Els jugadors s'agrupen en clubs, els quals gestionen diversos aspectes, des de la participació en esdeveniments, a l'entrenament i rutina de vida dels jugadors, vetllant perquè estiguin en una bona forma física i mental per participar en els torneigs i lligues.

Aquests equips a més dels jugadors tenen diferent personal de suport pels jugadors com són psicòlegs, preparadors físics o entrenadors. La presència d'entrenadors mostra fins a quin punt els eSports s'han desenvolupat com a competició. Els coach donen una volta al joc, veient-ho com una cosa més propera al futbol que a un videojoc. S'estudia des dels posicionaments a les partides, les estadístiques i debilitats dels rivals, a més d'assajar jugades. Vista l'evolució, multitud d'equips professionals de futbol estan comprant equips de eSport i entrant en la competició, com per exemple el Shalke04 o el València CF.

Els eSports a dia d'avui són un sector en plena expansió, amb unes previsions, segons la consultoria Newzoo, d'arribar als 1400 milions d'euros de volum de negoci en 2020.