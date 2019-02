Trucs per treure el màxim partit a la memòria del mòbil

Hi ha certs mòbils amb molt poc espai de memòria, el que fa que els seus usuaris hagin d'estar constantment revisant les seves aplicacions i arxius, encara que existeixen certs trucs que poden ajudar a rendibilitzar l'emmagatzematge del telèfon.

Aconseguir ampliar l'espai d'emmagatzematge dels telèfons mòbils pot suposar un problema, sobretot, per a aquells usuaris els telèfons tenen menys de 16 GB de memòria, ja que només el sistema operatiu ocupa més de la meitat de la memòria d'aquests dispositius.

Certideal, plataforma dedicada a la venda de 'telèfons intel·ligents' reacondicionats i de segona mà, ha compartit una llista amb vuit trucs per treure el major partit a la memòria de qualsevol dispositiu mòbil.

La majoria dels 'smartphones' inclouen una ranura que permet la incorporació d'una targeta de memòria SD o microSD, encara que cal tenir en compte que només servirà per incloure imatges, vídeos, documents i música. És a dir, no poden instal·lar-se aplicacions en aquestes targetes, com avisen des de la companyia.

Els iPhone no disposen d'aquesta possibilitat, de manera que la solució per estalviar espai en aquests dispositius és pujar les imatges i altres arxius al núvol. Cal tenir en compte que els arxius es queden registrats un temps al mòbil abans d'esborrar-se definitivament per la qual cosa, el més recomanable, és esborrar directament les imatges de la carpeta.



Versions 'lite'

Per estalviar espai amb les aplicacions, es una bona pràctica fer servir les versions 'lite' d'aquestes. Les versions 'normals' tenen activades moltes funcions en segon pla que consumeixen també memòria ram, el que s'evita amb les versions més lleugeres.

Aplicacions preinstal·lades

Molts telèfons vénen amb aplicacions preinstal·lades en la seva configuració que solen alentir els sistemes operatius. Eliminar-les o desactivar-les perquè deixin de funcionar en segon pla, és una bona forma d'estalviar espai.



Desinstal·lar i tornar a instal·lar

D'altra banda, s'aconsella desinstal·lar aplicacions i tornar a instal·lar-les en lloc d'eliminar-les, ja que s'allibera espai, però es mantenen els documents i les dades que contenen, i en tornar a instal·lar-les es restabliran les dades automàticament.

streaming

Els serveis en 'streaming' poden ajudar en aquesta tasca, ja que ens eviten haver d'emmagatzemar música o vídeos al telèfon. No obstant això, és recomanable esborrar la memòria cau de tant en tant, ja que aplicacions com Spotify o Netflix consumeixen molta memòria d'aquest tipus.



Apps per alliberar memòria?

D'altra banda, l'aplicacions que suposadament estan destinades a alliberar la memòria solen ocupar més espai del que ens pensem i, a més, consumeixen bateria. Pel que és aconsellable eliminar-les en cas de tenir-les.



Restaurar els valors de fàbrica

Finalment, restaurar els valors de fàbrica és el mètode més senzill i amb el qual s'esborra tot, incloses les dades de l'usuari, motiu pel qual caldria fer una còpia de seguretat abans de restaurar els valors de fàbrica.