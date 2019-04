Senyals per detectar si ens han 'hackejat' el mòbil

Els dispositius electrònics, especialment els telèfons mòbils, són un dels principals canals a través dels quals els ciberdelinqüents poden accedir a tota la informació dels usuaris i atacar-los, el que fa indispensable saber quan estan protegits o si, per contra, ja han estat envaïts per un programa maliciós.

Una de les principals conseqüències que un telèfon mòbil hagi estat piratejat és que, un cop rastrejat el dispositiu, es puguin realitzar estafes de phishing - suplantació d'una font legítimament contra l'usuari, el que permet a l'atacant dur a terme operacions de recopilació d'informació, i utilitzar el dispositiu com a arma d'espionatge en tenir accés a la càmera, el micròfon i la ubicació.

"El 'malware' mòbil és un dels grans problemes en matèria de ciberseguretat als quals ens enfrontem avui", assegura el director tècnic de Check Point per a Espanya i Portugal, Eusebio Neva. Però hi ha indicis que poden indicar que el nostre 'smartphone' ha estat envaït per un atacant, com explica l'empresa especialitzada en ciberseguretat.

El rendiment pot ser un indicatiu d'atac; si de sobte el funcionament del mòbil comença a ser més lent del que és habitual, pot ser que hi hagi un 'malware' que ho estigui alentint. Una prova senzilla per comprovar-ho és veure a quina velocitat es connecta a la Xarxa.

Així mateix, la lentitud sol venir acompanyada per un ús excessiu de la bateria i sobreescalfament, el que significa que està tenint un ús constant en segon pla que obliga el processador a treballar durant llargs períodes de temps a màxima velocitat.

L'aparició d'elements emergents just després de desbloquejar el 'telèfon intel·ligent' és un clar anunci d'infecció, en aquest cas, d'un 'adware'. Solen aparèixer després de descarregar i instal·lar alguna aplicació, en general utilitats o optimitzadors de memòria RAM.

D'altra banda, la majoria de 'malware' enfocats a Android utilitza el número de telèfon per a subscriure l'usuari a serveis 'premium', de manera que aquest començarà a rebre missatges de serveis (horòscop, etc.) que no coneix. A més, és possible que també estigui enviant aquests missatges als seus contactes o s'estiguin publicant en els seus comptes de xarxes socials sense saber-ho.

Una última senyal d'infecció és l'aparició d'aplicacions que no ha instal·lat l'usuari i que, moltes vegades, no es poden desinstal·lar ni eliminar. Aquest fet també implica un augment significatiu en l'ús de dades, la qual cosa pot servir com un altre indicador que alguna cosa no va bé en el nostre 'smartphone'.