Aquests són els jocs PlayStation Plus de maig

Durant el mes de maig, els subscriptors de PlayStation Plus tindran accés a: 'Overcooked' i 'What Remains of Edith Finch', tots dos per PlayStation 4. Els veiem en un moment:

'Overcooked', és un joc de simulació de cuina en el qual els jugadors han de convertir-se en xefs mestres i vèncer a un antic dolent comestible que assola la terra. Per acabar el menú, també podrem fer-nos amb 'What Remains of Edith Finch', un videojoc d'aventura en el qual el jugador haurà explorar la casa dels Finch i esbrinar què ha passat amb la família.

Així mateix, de manera exclusiva per a Espanya, es podrà descarregar sense cost addicional 'Timothy vs the Aliens', un videojoc de plataformes i aventures de món obert en el qual un gàngster defensarà la seva ciutat en blanc i negre d'una invasió d'alienígenes a tot color. El títol ha estat desenvolupat per l'estudi espanyol Wild Sphere dins de la iniciativa Talents en col·laboració amb Lanzadera a Games Camp València.

Pel que fa a PlayStation Plus Rewards, els subscriptors podran beneficiar aquest mes de maig d'un descompte del 20% a 'Sockaholic' i addicionalment, La tienda de las gorras, oferirà un 15% de descompte en tots els productes per als membres del servei.