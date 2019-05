Google presenta la seva gamma mitjana (i econòmica) de mòbils

Google va presentar la gamma de telèfons intel·ligents Pixel. Es tracta de telèfons força més barats respecte el fracàs de vendes que va suposar la línia de telèfons d'alta gamma de la companyia. Google va anunicar un preu d'uns 399 dòlars per al Pixel 3a amb una pantalla de 5,6 polzades, gràcies a processadors més lents i materials més barats. El Pixel 3a XL, més gran, té una pantalla de 6 polzades i costarà 479 dòlars. Això representa aproximadament la meitat del preu dels telèfons Pixel existents de la companyia, abans dels descomptes recents.

El gegant de la recerca va anunciar els nous telèfons en la seva conferència I / O a Mountain View, Califòrnia. Aquest és l'últim esforç de la unitat d'Alphabet per impulsar un negoci de maquinari de consum que ha lluitat per competir amb els gegants de la indústria Apple i Samsung.

Google va presentar una gran quantitat d'altres noves tecnologies dimarts, entre elles actualitzacions al seu assistent digital, controls de privacitat augmentats i un nou altaveu intel·ligent.

Mòbil de la línia Pixel 3a | Bloomberg

El llançament de la línia 3a es produeix dies després que la directora financera de Alphabet, Ruth Porat, va dir als analistes de Wall Street que els telèfons Pixel de gamma alta no es van vendre bé en el primer trimestre. L'executiu de Google, Brian Rakowski, va dir que els dispositius més barats estan dissenyats per a les persones que es queden enrere per l'alça en el preu de molts smartphones de gamma alta.

'Ens podem adaptar, i aquest és un bon exemple', va afegir. Les pantalles 3a i 3a XL no són tan avançades com les dels smartphones Pixel de gamma alta. Però en una prova, les pantalles no eren notablement inferiors.