Potser WhatsApp no t'agradarà tant: tindrà publicitat a partir de 2020

WhatsApp és l'aplicació de missatgeria més usada a tot el món. Es tracta d'una app gratuïta, però el seu propietari (Facebook) en vol treure rendibilitat. Per això, a partir de 2020 tindrà publicitat.



Una filtració d'un directiu fa uns mesos ja va avançar aquesta possibilitat, però avui n'hem conegut més detalls gràcies a Matt Navarra, un conegut consultor de mitjans socials.





Coming Soon to @WhatsApp...



- WhatsApp Status (Stories) to get Ads in 2020



- WhatsApp for Businesses to get richer messaging format options



- WhatsApp product catalog to be integrated with existing Facebook Business Manager catalog



h/t + ?? @Olivier_Ptv

at #FMS19 pic.twitter.com/Z5LsbADNbP