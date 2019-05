Instagram va exposar durant mesos les dades de milions d'usuaris

Una agència de comunicació i màrqueting procedent d'Índia ha publicat de forma pública una base de dades amb els números de telèfon i els correus electrònics de més de 49 milions d'usuaris de la xarxa social Instagram.

L'investigador de seguretat, Anurag Sen, va comunicar l'existència d'una base de dades sense protegir -no tenia contrasenya- al mitjà de comunicació Tech Crunch, els qui després van rastrejar la informació facilitada fins a arribar a l'origen d'aquesta, com explica el mateix mitjà.

La base de dades va resultar pertànyer en una agència de comunicació i màrqueting de Mumbai (l'Índia) anomenada Chtrbox, que es dedica a contractar 'influencers' per publicar anuncis o continguts patrocinats per a les seves empreses clients.

La base de dades incorporava el nom d'Instagram dels usuaris, les xifres dels seus seguidors, les seves biografies a la xarxa social de fotografia o la seva ubicació geogràfica de ciutat i país. També estaven registrats el banc de dades els números de telèfon personals i adreces de correus electrònics dels 'influencers'.

En la llista es van trobar set comptes d''influencers' de la xarxa social en una posició elevada, entre ells, blogueros de menjar distingits, celebritats i altres 'influencers' de xarxes socials. Tech Crunch va contactar amb diversos individus destacats en la llista i dues van confirmar que les dades de contacte en qüestió eren els que havien emprat per crear el seu compte d'Instagram.

Chtrbox ja ha retirat la base de dades de la xarxa, però no ha detallat com van aconseguir aquestes dades personals, ni per què, ni com s'han filtrat en el públic.