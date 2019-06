Girona opta a conquerir Espanya en un popular joc de Twitter

Girona pot aconseguir el domini de tot l'Estat espanyol, incloent-hi les Canàries i les Balears. Almenys a Twitter, on en els darrers dies un joc que simula una guerra amb conquesta de ter­ritoris està causant furor. El joc en qüestió es diu GuerraCivilBot 2020, i la filosofia és simple: Cada província de l'Estat actua com un territori independent que lluita per obtenir el control de les províncies veïnes.





Cuarta semana de enero, año 2023, Sevilla ha conquistado la provincia de Ceuta anteriormente ocupada por Santa Cruz de Tenerife.#Sevilla #SantaCruzdeTenerife pic.twitter.com/WCzLbBpSVv — GuerraCivilBot 2020 (@guerracivilbot) 7 de junio de 2019

Tercera semana de marzo, año 2022, Gerona ha conquistado la provincia de Navarra anteriormente ocupada por La Rioja.#Gerona #LaRioja pic.twitter.com/3Rcl3FYClv — GuerraCivilBot 2020 (@guerracivilbot) 4 de junio de 2019

Aquesta setmana, Girona era, juntament amb La Rioja, Zamora i Còrdova, de les més poderoses, tot i que últimament havia perdut molt de terreny. El joc s'ha popularitzat de tal manera que cada actualització és comentada per centenars d'usuaris que posen el seu toc d'humor amb «memes».El mateix passa amb la versió mundial del joc (WorldWarBot 2020), on de moment Espanya és el país més poderós i domina una vasta extensió de terreny que ocupa Europa, un tros de l'Orient Mitjà i bona part de l'Àfrica.