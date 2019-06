Aquests són els jocs PlayStation Plus de juliol

Sony ha revelat la llista de jocs PS Plus que es podran descarregar de forma gratuïta durant el mes de juliol dins el programa de fidelització PlayStation Plus. Com a destacat per PlayStation 4 tenim 'PES 2019', el simulador esportiu de Konami. Gaudeix del futbol a la teva consola, marca grans gols i encarna els teus futbolistes preferits. Recorda que aquest joc compta amb tecnologia millorada de xut i animació, afegeix una gran quantitat de llicències de lliga afegides, ML real season, i la possibilitat d'experimientar la vida d'un tècnic.

El següent títol per ampliar el catàleg dels jocs PlayStation Plus és 'Horizon Chase Turbo'. Torna als 80 amb aquest joc de carreres inspirat en grans èxits com 'Out Run' o 'Rush' i reviu tota l'aventura dels vells temps de nits de competició al sofà de casa teva.

Com a bonificació especial aquest mes els usuaris de PlayStation Plus també podran gaudir de 'CoolPaintrVR', un títol que deixa anar la teva creativitat desenvolupat a Espanya dins el programa PlayStation Talents. Gràcies a la interfície de realitat virtual simple i intuïtiva, qualsevol artista pot fer possible les seves creacions. Plans de simetria, 3D, càrrega d'imatges de referència i una gran varietat de pinzells i colors per donar vida a tot el que tinguis a la teva ment.