Problemes globals per compartir continguts a WhatsApp, Facebook i Instagram

WhatsApp, l'aplicació de missatgeria amb més usuaris del món, torna a presentar problemes. Durant bona part d'aquest tarda no és possible obrir els àudios, vídeos o fotos rebudes.

Segons han reportat milers d'usuaris, l'ús de l'aplicació en la versió mòbil i en web presenta problemes amb els arxius rebuts. Es poden enviar àudios, vídeos o fotos, però el remitent no podrà obrir-los, ja sigui en una conversa privada o en un grup.

Xarxes socials del mateix grup d'empreses, com Instagram o Facebook, també han tingut problemes durant la tarda, el que podria indicar que hi ha algun tipus d'incidència en els servidors de la multinacional tecnològica. De moment, la companyia liderada per Mark Zuckerberg no s'ha pronunciat i de moment es desconeix la causa de les anomalies.