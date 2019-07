Google admet que escolta converses dels usuaris

Google ha admès que "experts del llenguatge" contractats per la firma escolten aproximadament el 0,2% de les converses que els usuaris mantenen amb el seu assistent virtual, el que implica que una part d'aquestes interaccions no són completament privades.

L'assumpció habitual, i el que sovint reiteren les empreses que gestionen assistents virtuals com Amazon, Samsung i Apple, a més de Google, és que les converses entre un usuari i el seu assistent són del tot privades i que la interacció es produeix exclusivament mitjançant intel·ligència artificial, és a dir, que els únics que "escolten" a l'usuari són robots.

No obstant això, l'admissió aquest dijous per part de Google que el 0,2% d'aquestes converses són escoltades per éssers humans per, asseguren, millorar la qualitat del servei dóna llum sobre una pràctica que les empreses en general eviten publicitar, tot i que és conegut dins de la indústria que en menor o major mesura, és una cosa habitual.

La revelació va arribar de la mà del responsable de producte de recerques de la companyia californiana David Monsees, qui va publicar una entrada al bloc oficial de Google com a resposta a una informació apareguda ahir a la televisió belga VRT NWS, que va poder accedir a l'entorn d'un miler d'enregistraments d'individus anònims.

Els enregistraments van ser facilitats a la televisió belga en llengua neerlandesa per un dels "experts" que Google havia contractat en aquest país per escoltar segments de les converses i "comprendre així les particularitats i accents de cada idioma en específic".

La firma, que ja ha anunciat que "prendrà accions" per la filtració en considerar-la una "violació" de les seves polítiques de seguretat de dades, va admetre tenir "experts a tot el món" la funció és escoltar i transcriure "una petita part de els diàlegs per ajudar-nos a comprendre millor aquests idiomes ".

En concret, la signatura de Mountain View (Califòrnia, EUA) va xifrar el percentatge d'interaccions analitzades per humans al 0,2% i va garantir que aquests fragments no van associats als comptes dels usuaris i que als experts s'els diu que no transcriguin sons o converses de fons que no vagin dirigides a Google.

No obstant això, la televisió belga va ser capaç d'identificar "adreces postals i altra informació delicada", en els enregistraments, el que els va permetre posar-se en contacte amb les persones la veu havia estat gravada i confirmar que efectivament es tractava d'ells.

"Una parella de Waasmunster (Bèlgica) va reconèixer immediatament la veu del seu fill i del seu nét", van posar com a exemple des VRT NWS.

Google va indicar que l'assistent virtual només els envia els enregistraments d'àudio un cop aquest ha detectat que l'usuari està interactuant amb ell després d'haver dit, per exemple, "Hey, Google" i que disposa de diverses eines per evitar les "activacions falses" , és a dir, que el programari interpreti un so erròniament com la paraula clau per activar-se.

Malgrat això, VRT NWS va publicar que al voltant de miler de fragments de veu als quals va tenir accés (tots ells en llengua neerlandesa), 153 eren converses en què ningú va donar l'ordre d'activació a l'assistent virtual, sinó que aquest va interpretar erròniament un so.

Entre altres, el mitjà belga va assegurar haver escoltat converses al llit, entre pares i els seus fills, discussions i escenes tant de sexe com de violència.