FaceApp, l'aplicació de moda que ens fa vells ... i ens roba dades?

L'aplicació FaceApp, que permet caracteritzar les persones com ancians, entre d'altres transformacions, està causant furor entre els usuaris d'aquest tipus d'eines digitals, i molts d'ells s'han llançat a compartir el resultat de les seves proves a les xarxes socials.

FaceApp ha enganxat també als famosos pel realisme dels muntatges, i molts han compartit les imatges resultants a internet sota l'etiqueta #FaceAppChallenge, el que ha multiplicat l'impacte d'aquesta aplicació d'origen rus.

No obstant això, no tot sembla diversió al voltant de FaceApp. Disponible per Android i iOS, la seva ambigua política de privacitat li permet recol·lectar dades que poden afectar la nostra privacitat.

El portal especialitzat Hipertextual s'ha encarregat de subratllar aquests riscos. Entre altres coses, l'app accedeix a fotos i vídeos de l'usuari i "altra informació del comportament del medi d'eines d'anàlisi de tercers, galetes i identificadors del dispositiu per proveir contingut personalitzat i publicitat".

Això pot suposar que aquestes dades acabin en mans de tercers.

L'advertència sobre aquesta app de moda torna a posar de manifest el risc que suposen per als usuaris algunes de les aplicacions que es fan servir en el dia a dia.