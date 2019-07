Instagram deixarà de mostrar el comptador de 'm'agrada' de les fotos

Instagram està fent proves perquè els usuaris puguin amagar el nombre de 'm'agrada' que tenen les fotos i la quantitat de reproduccions dels vídeos. Així, només l'autor podrà saber quants 'likes' té la seva publicació. El que la xarxa social vol aconseguir amb aquesta funció és que els usuaris se centrin en el que comparteixen, i no tant en el nombre de 'm'agrada', que sol ser una dada molt relacionada amb la popularitat.





Alguns experts han alertat els darrers temps, de l'angoixa que suposa per a moltes persones aconseguir 'likes' a les xarxes socials. Fins ara, la xarxa social, propietat de Facebook, només havia fet proves als usuaris de Canadà, però aquest dimecres van anunciar que han estès aquesta funció a altres països: Austràlia, Brasil, Irlanda, Itàlia, Japó i Nova Zelanda. De moment caldrà esperar per veure-la a casa nostra, però, després de les proves, probablement acabi estant disponible a nivell global.







