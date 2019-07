Aquests són els cinc errors més comuns que fem en carregar el mòbil

Els 'telèfons intel·ligents' s'han convertit en una part indispensable del nostre dia a dia. Els utilitzem per estar en contacte amb els nostres amics i estimats, navegar per internet, escoltar música o, per descomptat, fer trucades. I és que avui en dia és difícil trobar a algú que surti de casa sense el seu telèfon mòbil.

Però aquesta dependència dels 'telèfons intel·ligents' pot veure's trastocada quan ens quedem sense bateria. Perquè per molt que carreguem el mòbil, les bateries dels telèfons es deterioren amb el temps. Tot i que això sigui una cosa inevitable, sí que existeixen una sèrie d'errors en carregar el mòbil que es poden evitar per a allargar la vida útil de la bateria.



Carregar el mòbil a l'ordinador

Cada vegada que carregues el teu 'telèfon intel·ligent' a l'ordinador a través del cable USB estàs reduint la vida útil de la bateria. Això es deu al fet que els corrents oscil·len molt entre les dues entrades USB i això pot causar més escalfament que la càrrega en un endoll.



No utilitzar el carregador original

Utilitzar un únic carregador per a diversos dispositius que tinguin el mateix connector micro USB és un altre dels errors més comuns a l'hora de carregar el 'telèfon intel·ligent'. Que tinguin el mateix connector no significa necessàriament que siguin compatibles i utilitzar un carregador que no és l'original pot avariar la bateria del teu telèfon.



Deixar el mòbil carregant tota la nit

Aquest és possiblement l'error més comú a l'hora de carregar el mòbil. Segurament en més d'una ocasió has endollat el telèfon abans d'anar-te a dormir per tenir la bateria completament carregada al matí. Però la veritat és que aquest hàbit pot fer malbé la bateria del teu dispositiu.

Les bateries de liti solen arribar a la càrrega plena a les dues o tres hores de connectar-se i després paralitzen la càrrega. Però a l'estar endollat el dispositiu s'escalfa, per la qual cosa deixar-lo exposat a aquest augment de temperatura durant tota la nit pot estressar i danyar la bateria.



Esperar que s'acabi del tot la bateria

Deixar que el mòbil es quedi amb la menor bateria possible per endollar-lo és un dels mites més comuns sobre com carregar correctament el telèfon. Tant si té un 40, com un 1, com un 80%, podràs carregar-lo amb total tranquil·litat quan vulguis i quan millor et convingui.

De fet, la càrrega ideal per a una bateria d'ió de liti està entre el 20 i el 80%. Diversos experts asseguren que l'òptim per un bon ús seria no carregar-la sempre al 100% ni mantenir-la a nivells mínims.



Deixar posada la funda del telèfon

Que la temperatura afecta la bateria del telèfon no és cap secret. És per això que els fabricants de dispositius solen recomanar carregar-los sense la funda posada perquè la calor s'escapi com cal, alguna cosa que molts passen per alt.

De la mateixa manera, és recomanable no deixar el telèfon carregant en ambients molt calorosos o molt freds per a evitar que la bateria es faci malbé.