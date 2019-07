Un jove de 16 anys guanya la Copa del Món de Fortnite i s'embutxaca 3 milions

Un adolescent nord-americà de 16 anys d'edat anomenat Kyle Giersdorf, però més conegut com a 'Bugha', es va emportar el premi de 3 milions de dòlars (uns 2.700.000 euros) després de proclamar-se campió de la Copa del Món de Fortnite.



El torneig, celebrat a l'estadi de tennis Arthur Ashe de Nova York, va enfrontar gairebé 40 milions de jugadors que van competir per classificar-se.



El jove jugador, que es va quedar sense paraules, es va mostrar molt satisfet amb el títol: "Les paraules no poden explicar-ho. Estic molt feliç. Tot el que he fet en la rutina ha valgut la pena i és una bogeria". Després de celebrar la victòria 'Bugha' es va acostar a la seva família per fondre's en una abraçada.





13 años. Argentino. Acaba de ganar 900.000$. Eso da para 900.000 choripanes... por lo menos. GG bestia, a seguir triunfando @k1nGOD pic.twitter.com/cjrHTPaqwi — elrubius (@Rubiu5) July 28, 2019

En el segon lloc ha acabat un exjugador professional de 24 anys d'edat de 'Heroes of the Storm', Harrison 'Psalm' Chang, que va guanyar 1,8 milions de dòlars. Epikwhale va quedar en tercer lloc i es va emportar 1,2 milions de dòlars. En quart lloc, Nate 'Kreo' Kou, de 18 anys, de Parkland, Florida, va guanyar 1,05 milions de dòlars.El jugador argentí de 13 anys Thiago Lapp 'King', va acabar en cinquena posició i es va adjudicar així el premi de 900.000 dòlars. L'edat mitjana dels usuaris classificats en aquesta competició ronda els 15 i 16 anys d'edat. 'King' ha mostrat ser tota una promesa en el món. El mateix 'Rubius' va dedicar un tuit per felicitar el competidor argentí.