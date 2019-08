Aquests errors 'maten' lentament el teu mòbil sense que te n'adonis

En el dia a dia ens encarreguem de netejar la pantalla dels nostres mòbils, de recolzar-los en llocs on no corrin perill de caure o fins i tot que l'agafin els més petits de la casa. Alguns fins i tot compren una assegurança de pantalla. Sens dubte, tots aquests són gestos ajuden a allargar la vida del nostre telèfon, però no són suficients.

Si realment vols que el telèfon mòbil t'aguanti uns anys en bones condicions has de preocupar-te també d'altres condicionants. Normalment solen ser els nostres errors d'ús els que fan que el dispositiu "mori" abans. Des de Portaltic fem èmfasi en aquelles coses que fem malament sense adonar-nos i que podem canviar per allargar la vida útil del nostre 'smartphone'.



1. No fer servir antivirus

Si us preguntem si teniu instal·lat al vostre ordinador algun antivirus, molt probablement la majoria digueu que sí, però si us preguntem si el teniu instal·lat als vostres mòbils, molt probablement direu que no. Per què? Seria la pregunta. Per què penseu que el vostre ordinador n'ha de tenir un i no el vostre mòbil, quan segurament, molts dies feu servir molt més el vostre 'smartphone' que el vostre PC o portàtil.

Els telèfons intel·ligents també són blanc d'atacs i, bé sigui a través de descàrregues d'aplicacions o bé mitjançant la navegació web, poden ser molts els virus i 'malware' que infectin els vostres dispositius.

Actualment, hi ha molts programes que ens podem descarregar al mòbil i que serveixen per protegir-los contra contingut maliciós. Si ets usuari d'un Android tens al teu abast aplicacions útils com Avast, Lookout, o TrustGo. En el cas dels iPhone és la pròpia Apple la que s'encarrega de distribuir pegats de seguretat quan detecta una possible amenaça.

Tingues en compte, això sí, que els antivirus també ocupen espai al telèfon, com qualsevol altra aplicació. No obstant això has de valorar si els beneficis que et pot aportar compensen els problemes que pots tenir sense aquest tipus de programes instal·lats al mòbil.



2. No netejar-lo per dins

Netejar per fora està molt bé. És una qüestió d'higiene i que el teu mòbil tingui una aparença bona i bonica, però se'ns oblida que també és molt important tenir-lo net per dins. Quan una persona gaudeix de bona salut per fora és perquè s'està alimentat i cuidant bé per dins. Als telèfons els passa el mateix.

La pantalla d'un mòbil s'ha de netejar amb un drap de microfibra o camussa seca, o bé una mica mullada en aigua amb alcohol per eliminar la brutícia i també els bacteris que es queden al telèfon després de tocar-lo durant tot el dia -no sempre amb les mans netes-.

Netejar per dins significa eliminar arxius ocults, que a més ocupen espai. Molts experts recomanen descarregar-se una aplicació que realitzi aquesta tasca de forma automàtica, però altres consideren que baixar-se una 'app' per a això també és omplir el nostre telèfon d'elements que l'omplen de forma innecessària, per això aconsellen fer-ho manualment. Com? Esborrant un per un els continguts o aplicacions que en el seu dia emmagatzemem però que ja no fem servir. Si opteu per descarregar-vos una aplicació de neteja trobareu moltes al mercat, com ara CleanMaster o TapCleaner.



3. Exposar-lo a l'aigua i la pols

No tots els mòbils compten amb el mateix grau de protecció de fàbrica, protecció IP o, en anglès, Ingress Protection. Uns 'smartphone' tenen resistència a l'aigua ia la pols i altres només a la pols. Uns són més resistents als cops i altres més 'fràgils'.

La majoria de dispositius mòbils són impermeables si parlem d'esquitxades o que es mullin quan està plovent. Al cap i a la fi, són unes quantes gotes que no acaben penetrant a l'interior del telèfon. Això no vol dir que siguin realment resistents a l'aigua, és a dir, mai podrem submergir-los en una piscina i mai sortiran vius si cauen en una pica o al vàter -sí, a més d'un li ha passat-. Així que cal tenir clar amb quina protecció IP compta el nostre mòbil i evitar exposar-lo a certs elements que poden espatllar-lo o disminuir la seva vida.

Els experts tampoc recomanen deixar el nostre telèfon a la calor d'una cuina o exposat al sol a la platja o fins i tot dins d'un cotxe, ja que pot sobreescalfar-se i deixar de funcionar per un temps.



4. No apagar-lo mai

Atès que l'utilitzem a totes hores i diàriament, el que solem fer és connectar-lo quan veiem que ens queda poca bateria, de manera que mai deixem que arribi a apagar-se. És més, ni deixem que s'apagui ni l'apaguem nosaltres a propòsit. Això també perjudica la seva vida útil.

El nostre mòbil també necessita 'desconnectar', anar-se'n a negre i reposar uns minuts o hores per així recuperar la seva frescor. El mateix que ens passa a nosaltres, vaja. Si dormim i descansem bé estarem amb més energia i ànim al matí.

Però a part d'això, apagar el mòbil repercutirà positivament a la vida de la bateria. De tant en tant, en lloc d'apagar-lo també podem reiniciar-lo. Això ens ajudarà a que es interrompin processos que estan treballant en segon pla constantment, el que farà que s'interrompi l'activitat de certes aplicacions i per tant que també estalviem bateria.



5. Portar-lo a la butxaca sense protecció

Com dèiem al principi, molts de vosaltres potser li hagueu comprat una funda al mòbil per portar a la bossa i així protegir-lo contra ratllades, però per portar-lo a la butxaca opteu per treure-li, bé perquè és més incòmode o bé perquè amb ella posada no us cal. Això, com podeu imaginar, és un error.

A les butxaques de jaquetes o pantalons els mòbils també poden patir cops o ratllades, per això els experts desaconsellen portar-lo aquí. Si el portem en una butxaca no només ens el podran robar amb més facilitat, sinó que a més pot caure a terra si ens inclinem o al vàter si anem al bany. A això cal sumar-li que pot comportar riscos per a la salut per la radiació que emeten. El manual dels iPhone aconsella expressament no col·locar-lo en la butxaca dels pantalons.