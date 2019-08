Com protegir els teus xats de Whatsapp amb contrasenya

Gelosia, relacions tòxiques o, senzillament, xafarderia. Són moltes les raons que poden portar a determinades persones a agafar el telèfon mòbil d'una persona propera per espiar les seves converses de Whatsapp.

Aquesta més que qüestionable pràctica suposa una violació flagrant de la nostra intimitat, per no parlar de la manca de confiança que reflecteix si es produeix en el context d'una parella. Per molt que la funció de xifrat dels missatges eviti que el que vam enviar arribi a tercers, si algú agafa el nostre mòbil i el desbloqueja estem totalment indefensos ... o ho estàvem.

La realitat és que hi ha diverses opcions per protegir-nos davant d'aquests «tafaners de telèfons». Aquí et plantegem un parell de solucions que et proporcionaran una vida tranquil·la, sense necessitat de dormir amb el mòbil sota el coixí o guardar-lo en una caixa forta a la nit.



Bloqueig de pantalla

La pròpia 'app' ja ofereix la possibilitat de bloquejar l'accés a la mateixa, ja sigui mitjançant una contrasenya o mitjançant l'empremta dactilar o reconeixement facial.

Per activar aquesta funció, cal comptar amb l'última versió de WhatsApp, i entrar a la secció d'ajustos. Un cop allà, vam seleccionar l'apartat de 'compte', per després accedir al menú de 'privacitat'.

Dins de les opcions que se'ns presenten en aquest apartat, la qual haurem d'activar es diu 'Bloqueig de pantalla'. D'aquesta manera, cada vegada que tu o alguna altra persona intenteu accedir a l'aplicació, se us sol·licitarà una contrasenya prèviament triada per tu, o les ja esmentades alternatives de l'empremta dactilar o el reconeixement facial.



Aplicacions per posar contrasenyes als xats

També hi ha aplicacions externes que ens ofereixen aquesta funció, per a aquells que no disposin de la versió més actualitzada de Whatsapp o no es refiïn ni de la seva ombra.

Apps com «Xat Lock for Whatsapp» o «Locker for Whats Xat», disponibles a l'App Store, ens permeten bloquejar l'accés a la nostra missatgeria instantània a través d'una contrasenya. D'aquesta manera, la preocupació que ens espiïn no tornarà a treure'ns la son.

I és que, al cap ia la fi, es tracta d'un tema de privacitat, no vol dir que tinguem res a amagar. Si s'ho expliques als teus éssers estimats, fins i tot als més tafaners no els quedarà més remei que entendre-ho.