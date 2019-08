Com identificar un número ocult o desconegut ja sigui fixe o mòbil

Quan descobreixes que t'ha trucat un número desconegut, és molt complicat aplacar el dubte sobre qui està darrere o quin és el motiu de la trucada. Pot ser que es tracti d'una trucada comercial; pot ser que un dels teus contactes hagi canviat de número, que sigui, simplement, una equivocació o que la trucada amagui un propòsit interessant per a tu.

En qualsevol d'aquestes situacions, existeixen maneres de saber qui està darrere d'aquesta misteriosa trucada. El més probable és que aquest mateix número hagi cridat abans que, a tu, a una altra persona, per la qual cosa hi ha diferents webs i apps que es dediquen a identificar l'emissor.



Un número estrany

Si es tracta d'un número "normal", és molt probable que li puguis retornar la trucada sense que suposi cap risc per a tu (costos excessius, estafes...). No obstant això, si el número té extensions que no coneixes, pot ser que amagui condicions especials com, per exemple, el cobrament revertit o una subscripció a serveis de missatgeria.

En moltes ocasions, aquests serveis utilitzen el mètode de la trucada perduda perquè el receptor es posi en contacte amb ells i carregui amb les despeses sense que ho sàpiga.

Abans de citar algunes webs que ens poden ajudar a identificar el número, instal·lar l'aplicació gratuïta TrueCaller, pot ser una bona idea ja que compta amb una base de dades de 3.000 milions de números de telèfon.



Webs que t'ajudaran

Si tens dubtes sobre algun número existeixen algunes webs o aplicacions que t'ajudaran a sortir de la incertesa.



ListaSpam

Aquesta web deixa que busquem números de telèfon de manera gratuïta i sense registrar-se. Col·locant el número en el cercador, sabràs si existeixen denúncies o registres d'aquest. A més, ofereix l'opció de reportar un número i especificar quin tipus de trucada hi havia darrere. La web diu que gràcies al seu sistema s'han identificat nombroses estafes.



Who Calls Me

Aquesta pàgina en anglès ens permet realitzar recerques de telèfons de tot el món. El funcionament és igual que les anteriors: s'escriu el número en qüestió en un cercador i a continuació apareix tota la informació disponible.

En el cas que cap de les aplicacions no resolgui els teus dubtes, el més senzill és posar directament el número a Google. Si es tracta d'un telèfon dedicat al spam és molt probable que l'identifiquis ràpidament a través del servidor.