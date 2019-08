Adéu al WhatsApp pels menors de 16 anys

La propera actualització del sistema de missatgeria WhatsApp inclourà un sistema per impedir que sigui utilitzat per menors de 16 anys, en el cas de residir en un país d'Europa. En l'actualitat, en la majoria de països, els adolescents poden usar aquest tipus de missatgeria a partir dels 13 anys, de manera que la mesura faria més restrictiu l'ús en el continent europeu.

La xarxa social, que ara canviarà el seu nom a "WhatsApp de Facebook", es reserva la possibilitat d'eliminar aquells comptes ja obertes que no s'ajustin als nous requisits d'edat. Per poder obrir un nou perfil, l'aplicació exigirà haver superat aquesta edat, però, de moment, no ha transcendit quin serà el mètode per impedir que els menors d'aquesta edat accedeixin a l'aplicació.



Es tractarà d'una cosa complex ja que aquesta app de missatgeria compta amb 500 milions d'usuaris diaris a tot el món i puja a 1.500 si l'ús és mensual.