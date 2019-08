Google Maps amplia les indicacions de ruta en transport públic amb opcions de viatge compartit i amb bicicleta

Google Maps ha inclòs en les seves indicacions de ruta en transport públic les opcions de viatge compartit i amb bicicleta, que estaran disponibles en les properes setmanes a l'aplicació mòbil.

Les opcions de transport públic de Google Maps s'han ampliat amb serveis com rutes amb bicicleta i viatge compartit de diferents proveïdors perquè els usuaris puguin disposar en tot moment d'un mitjà per moure's al llarg de la ruta seleccionada.

D'aquesta manera, si l'estació de tren queda lluny del lloc on es troba l'usuari, o la parada d'autobús més pròxima a casa seva no està tan a prop com desitjaria, pot seleccionar bé un vehicle compartit o una ruta amb bicicleta per completar el trajecte en la part inicial o final.

Les noves opcions de viatge apareixen en la ruta que s'estableix en introduir un punt de partida i de destinació. Juntament amb el tren, l'autobús o el metro, l'usuari podrà seleccionar un servei de viatge compartit o veure una ruta en bici en la part del trajecte que el transport públic no cobreix.

La companyia explica en un comunicat en el seu blog oficial que les indicacions de trànsit relacionades amb el viatge compartit o les rutes amb bicicleta estaran disponibles "en les properes setmanes", tant en Android com en iOS i en més de 30 països.