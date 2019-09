Així serà el nou Samsung Galaxy A90 amb 5G

Descobreix com serà el nou telèfon.

La multinacional sud-coreana Samsung va anunciar aquest dimarts el llançament, per al 4 de setembre, del seu nou telèfon Galaxy A90 amb tecnologia de connexió 5G, especialment pensat per fer retransmissions en directe d'alta qualitat.

El terminal, que es comercialitzarà primer en el mercat nacional i posteriorment en altres països, té processador de vuit nuclis Snapdragon 855 de Qualcomm i memòria RAM de 6 GB / 8 GB. El seu objectiu principal és permetre a l'usuari "treballar més ràpid i jugar més, sense importar on estigui", va explicar la companyia en un comunicat.

La tecnologia 5G "permet gaudir de jocs en línia sense retard (lag)" i amb les seves càmeres posterior de 48 megapíxels i frontal de 32 pretén oferir una experiència de gravació i retransmissió de vídeo en directe al nivell d'aquesta nova tecnologia de connexió.

Entre altres característiques, el nou terminal té pantalla de 6,7 polzades amb resolució Full HD + (1080 × 2400) Super AMOLED Infinity-O, bateria de 4.500 mAh i càrrega ultra ràpida (25W), memòria interna de 128 GB (amb capacitat per a inserir targeta micro SD), i tecnologia de reconeixement facial i dactilar a la pantalla.

Per primera vegada en la sèrie Galaxy A, el terminal serà compatible amb el dispositiu dex, que proporciona una experiència d'escriptori al PC, i l'aplicació Your Phone de Microsoft.

Aquesta "app" permet reflectir la pantalla del mòbil a l'escriptori de l'ordinador per veure notificacions (fins als 1.000 missatges més recents), enviar i rebre missatges, i navegar per les últimes 25 fotografies més recents fetes amb les càmeres internes.

El telèfon mòbil té un disseny amb patró geomètric en vidre a la part del darrere i es llançarà en color negre i blanc.

S'espera que el preu del Galaxy A90, que encara no ha estat revelat de manera oficial per la companyia, rondi els 900.0000 wons (uns 680 euros o 740 dòlars), segons informacions recollides per l'agència local de notícies Yonhap.