Alerten d'una estafa de WhatsApp per robar dades

Les xarxes socials i l'auge de l'era digital han servit perquè s'estrenyin els canals de comunicació dels usuaris a través d'aplicacions de missatgeria instantània que han substituït les trucades i als missatges de pagament. No obstant això, aquests avenços també han generat la proliferació de diferents estafes que tenen com a objectiu el robatori de dades dels usuaris.

L'Organització de Consumidors i Usuaris ha emès un avís a través del seu portal informatiu on indica que s'està duent a terme una estafa a WhatsApp. "Si reps un missatge SMS amb el text" Salutacions de WhatsApp ", ni cas. Si punxes et demanen verificar el teu número de telèfon i és un cas de phising en tota regla.

Pretenen controlar el teu WhatsApp i accedir a les teves dades, els teus contactes, les teves converses ... Però que no s'estengui el pànic si has punxat a l'enllaç, et diem com solucionar-ho i uns consells perquè mai més caiguis en cap trampa", assenyalen des de l'organització.

"L'estafa del codi de verificació de WhatsApp en realitat és un cas de phishing (un ciberatac que es basa en la suplantació de la identitat d'una empresa i utilitza el correu electrònic per propagar). Tot comença amb un missatge SMS similar al que envia de WhatsApp cada vegada que es configura l'app en un terminal nou per vincular l'app al teu número de telèfon ".

"Si tu no has sol·licitat aquest missatge, és que o algú ha ficat per error el teu número de telèfon quan intentava verificar el seu compte o que algú està intentant accedir al teu compte de manera il·legítima amb quina intenció? Amb la de robar les teves dades" , continuen des de l'OCU ". En qualsevol cas, és molt important que no punxis en aquest enllaç, si ho fas, li estaràs donant accés al teu WhatsApp a algú que començarà a rebre totes les teves converses. Te n'adonaràs perquè lamentablement la pròxima vegada que accedeixis a la teva aplicació de WhatsApp et dirà que el teu número de telèfon no està registrat".

Si has estat víctima d'aquesta estafa, no desesperis. Hi ha una forma d'aconseguir recuperar el teu número tal com indiquen des de l'OCU. "Per solucionar el problema punxa a" verificar "i tornar a recuperar WhatsApp al telèfon. Tornaries a rebre un missatge de verificació que ara sí, seria el veritable que has sol·licitat tu. El més segur és que sempre introdueixis a mà el codi de verificació en comptes de punxar en l'enllaç".

A més, l'organització dóna un seguit de claus per evitar caure en el parany: "Si no has sol·licitat tu el codi de verificació, no facis cas a cap missatge que t'arribi. Sobretot, no marmitons a l'enllaç de verificació en cap cas" . "Activa la verificació en 2 passos de WhatsApp: d'aquesta manera, qualsevol intent de verificació del teu número de WhatsApp necessitarà un número PIN de 6 dígits que només tu coneixes. Això és diferent de l'opció de desbloquejar WhatsApp amb l'empremta dactilar, ja que només se't demanarà el PIN quan configuris l'app en un nou telèfon, mentre que la protecció amb empremta dactilar és cada vegada que accedeixis a WhatsApp per preservar la privacitat dels teus missatges d'ulls aliens "