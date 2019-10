El 67 per cent dels pares no sap què mira el seu fill mentre utilitza el telèfon mòbil

El 67 per cent dels pares desconeix què fan els seus fills mentre utilitzen els telèfons mòbils, segons l'última enquesta de Panda Security, que també recull que un 23 per cent considera que estar més de dues hores utilitzant el mòbil no suposa un ús addictiu dels dispositius.

L'enquesta s'ha fet a gairebé 4.000 pares i mares, i ha revelat que un de cada deu nens passen més de cinc hores diàries amb el mòbil, no obstant això només un 18 per cent dels pares pensen que els seus fills tenen una addicció a aquests dispositius, els altres no creuen que cinc hores diàries es pugui considerar addicció.

"El fet de tenir una addicció a un dispositiu va més enllà de les hores que passem connectats. Té més a veure amb l'ús que els nens li donen i la dependència de tot el que passa en el mòbil", ha declarat Hervé Lambert, Global Consumer Opertations Manager de Panda Security.

Una altra dada destacable que s'ha obtingut de l'enquesta és que al 31 per cent dels progenitors no els importa què fan els seus fills amb el mòbil. Les dades demostren que les mares estan més pendents del que fan els seus fills amb els seus mòbils, si bé només el 33% d'elles confirma que sap amb certesa què estan fent els seus fills mentre utilitzen els dispositius.

L'objectiu d'aquest estudi era esbrinar a què dediquen el temps els nens amb el mòbil, i segons la companyia un 67 per cent dels pares no saben respondre aquesta pregunta. En aquest sentit, un 40 per cent creu que l'utilitzen per mirar sèries i vídeos, un 19 per cent afirma que el dediquen a jugar 'online', mentre que un 14 per cent sosté que els seus fills el dediquen a navegar per la xarxa.

Malgrat aquest desconeixement, són menys d'un 40 per cent els pares que posen restriccions en el temps d'ús als seus fills, segons l'estudi.

Un altre dels aspectes que ha analitzat l'estudi és com actuarien els pares enfront del ciberassetjament. L'enquesta reflecteix que el 70 per cent dels pares denunciaria les autoritats, un 12 per cent parlaria amb els pares de l'assetjador, mentre que un 3 per cent no actuaria davant d'aquesta situació. El 13 per cent restant afirma que no sabria què fer si passes un cas com aquest.