'Memojis' pel Whatsapp: com crear emoticones personalitzades amb la teva cara en iPhone i Android

Segurament, les teves converses de WhatsApp s'han omplert aquestes últimes setmanes de 'stickers' amb la cara dels teus amics. I és que, encara que van ser anunciats fa ja un any per Apple, els 'memojis' semblen haver arribat ara per quedar-se.

Els 'memojis' són unes emoticones que els usuaris poden personalitzar en funció dels seus trets característics i que poden enviar-se als xats de WhatsApp com un 'sticker', sense haver de buscar a la galeria d'imatges.

Encara que van ser llançats fa un any, no ha estat fins ara que Apple ha permès el seu ús general amb l'arribada de la versió 13 de iOS. I és que lamentablement, els 'memojis' només estan disponibles de manera oficial en els telèfons iPhone i altres dispositius de la companyia de la poma. Però això no significa que els usuaris d'Android no puguin gaudir dels seus propis 'memojis'.



Com fer 'memojis' per WhatsApp en iOS

Per crear els teus propis 'memojis' en iOS només hauràs d'obrir WhatsApp en un dispositiu d'Apple actualitzat a la versió 13 del programari. Després entra en un xat, ja sigui individual o en un grup, i accedeix als emoticones. A la part esquerra trobaràs uns punts suspensius (si encara no has creat el teu emoji personalitzat) i accedir-hi arribaràs a l'editor de 'memojis'.

Shutterstock

En aquest editor podràs personalitzar les emoticones, canviant el color de pell, la mida del cap, els ulls o amb multitud d'arracades, pentinats, barrets i més accessoris.

Shutterstock

Un cop creat el memoji, apareixerà al costat de les emoticones de WhatsApp. Si en un primer moment no ho veus, prova a lliscar els emojis cap a la dreta.



Com crear 'memojis' en Android

Els 'memojis' són exclusius d'iPhone, així que no estan disponibles en els dispositius d'Android. El més segur és que el sistema operatiu desenvolupat per Google segueixi l'estela d'Apple i tregui les seves pròpies emoticones personalitzades en un futur no gaire llunyà. Fins llavors, els usuaris d'Android tenen diverses opcions per aconseguir els seus propis 'memojis'.

Una de les opcions més senzilles és trobar algú que tingui un iPhone o un iPad actualitzat i que et faci el favor de fer-te una emoticona personalitzat i enviar-te-la després. I és que els 'memojis' es converteixen en paquets de 'stickers', de manera que es queden guardats al WhatsApp i poden tornar a enviar.

A més, hi ha diverses aplicacions gratuïtes que et poden ajudar a crear el teu propi 'memoji', encara que no sigui exactament igual que els d'Apple. Òbviament, això implica que fer l'emoticona personalitzada abans hauràs de descarregar-te una altra aplicació.

Una de les més conegudes és Bitmoji. Aquesta aplicació permet crear avatars personalitzats de cos sencer, no només la cara, i amb moltes més opcions de personalització que a Apple. A més, un cop creat el 'memoji' podràs utilitzar-lo no només com a 'sticker' a WhatsApp, sinó també a Snapchat o Gboard.

Shutterstock

ZEPETO és una altra de les aplicacions més populars a l'hora de crear un 'memoji'. Els avatars virtuals en 3D que ofereix aquesta 'app' són més semblants als d'Apple que els de Bitmoji. Per fer el teu avatar personalitzat amb ZEPETO només hauràs de fer-te un selfie i la tecnologia de l'aplicació farà la resta. Això sí, si no estàs content amb el resultat sempre pot modificar al teu gust.

Shutterstock

Alguns dispositius concrets tenen les seves pròpies opcions de crear 'memojis' sense necessitat d'instal·lar res. És el cas dels Samsung Galaxy S9 o S10, que inclouen l'anomenat 'AR emoji' al dispositiu.

Huawei té també els '3D Qmoji', una opció per crear emoticones animades a partir de la teva cara. Això sí, aquesta funció només està disponible en els telèfons de la companyia xinesa que compten amb sensors de reconeixement facial, com poden ser els Huawei Mate 20 i Mat 30.