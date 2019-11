Mandala de l'abundància: l'última estafa que afecta WhatsApp

El mandala de l'abundància és una estafa piramidal a través de WhatsApp que consisteix en un missatge, que arriba reenviat d'un dels teus contactes de confiança com un joc, en el qual s'assegura que si comparteix amb algú una suma de diners, una setmana després s'obtindrà una quantitat major a canvi.

En concret, l'engany consisteix en un missatge amb diverses informacions en què asseguren que si s'intercanvien de manera col·lectiva 33 euros amb altres amics, se'n rebran 1.848 una setmana més tard.

Aquesta estafa piramidal va aparèixer l'any 2015 afectant a diverses xarxes socials, com Facebook, i en les últimes setmanes sembla haver tornat a sorgir, però aquesta vegada afectant la plataforma de WhatsApp. L'èxit d'aquesta estafa és que en molts dels casos, les persones que te l'envien són persones de confiança que no tenen intenció d'estafar als seus contactes.

El missatge redirigeix l'usuari a un vídeo en què apareix una noia explicant que es tracta d'un sistema solidari, i que en fer un regal a una persona, s'ha de repetir l'operació i tornar a enviar a altres dos contactes el missatge per retroalimentar el cercle. Així, de mica en mica, s'aconsegueix que es vagin multiplicant els diners. Però es tracta d'un engany, ja que perquè guanyi una persona n'han de perdre set i quedar a l'espera de trobar nous jugadors.

Tot i que en la majoria dels casos les persones que envien el mandala no volen estafar els seus coneguts, també es pot donar el cas que una persona tracti d'aconseguir més jugadors quan s'adona que no és capaç de recuperar la seva inversió inicial, segons informa Panda Security.

Quatre nivells d'engany

L'estructura piramidal es reflecteix en un tauler de joc virtual que té forma de flor, però s'estructura com les capes d'una ceba, com apunten des de la companyia de ciberseguretat. Això vol dir que les persones que estiguin en les capes exteriors estan més lluny de guanyar.

Hi ha quatre nivells i quants més jugadors vagin unint-se més a prop s'estarà de guanyar el primer que hagi reenviat el missatge. Així, el primer nivell del mandala es diu Foc, i per iniciar el joc cal que vuit persones ingressin 33 euros en el compte bancari d'un dels jugadors.

El següent nivell és l'Aire. Se suposa que ja compta amb quatre persones que han dipositat la suma inicial, i aquests han d'atreure a altres dos nous participants, que al seu torn hauran de atraure més jugadors per escalar posicions.

Terra és el següent nivell, en què només hi ha espai per a dues persones que estan a l'espera que el que es troba en l'escalafó més alt guanyi per poder pujar a ells. Aigua és l'últim nivell, i qui arribi a aquest nivell rebrà totes les 'donacions' dels jugadors que estiguin per sota.

El jugador que hagi guanyat es retira i el mandala es divideix en dos fent que les persones que estiguessin en el nivell Terra ascendeixin al nivell més alt. Així es tanca de nou el cercle i l'estafa segueix en funcionament.

El Global Consumer Operations Manager de Panda Security, Hervé Lambert, assenyala que "el més sorprenent de tot és que aquesta estafa no està organitzada per cap grup organitzat de hackers, sinó per individus autònoms que decideixen enganyar els seus contactes de forma premeditada".