Les normes que has de complir perquè Whatsapp no et tanqui el compte al desembre

Les normes que has de complir perquè Whatsapp no et tanqui el compte al desembre | Shutterstock

WhatsApp prendrà "accions legals" a partir del 7 de desembre contra aquells comptes que violin els termes d'ús de la companyia. En un comunicat el servei de missatgeria instantània ha recalcat que serà la pròpia plataforma la que determinarà si s'estan duent a terme accions d'abús. Això també inclou l'app WhatsApp Business, creada per a la comunicació entre usuaris i empreses.

En el seu comunicat WhatsApp ha recalcat el seu caràcter de "plataforma de missatgeria privada" i s'ha centrat en la violació de dos dels 'Termes i Condicions': l'ús no personal de la plataforma i l'enviament de missatges massius.

I és que moltes empreses freguen la legalitat utilitzant programes informàtics per a fer publicitat i enviar a altres usuaris missatges de manera massiva. Així que no t'espantis, WhatsApp no et tancarà el compte per enviar aquest meme tan graciós als teus innombrables grups d'amics. Això sí, vés amb compte si ets dels quals reenvía el mateix missatge a tots els teus contactes utilitzant algun tipus de programa.

Encara que WhatsApp posa l'accent principalment a la violació d'aquests termes d'ús, no són els únics motius pels quals la companyia pot tancar-te el compte. Aquests són la resta:

Ser bloquejat per moltes persones

Si un compte ha estat bloquejada per molts usuaris en un breu període de temps, WhatsApp pot suspendre-la temporalment. Això sí, en els seus 'Termes i Condicions' la companyia no detalla el nombre exacte de bloquejos.



Enviar virus a través dels missatges

Ja sigui de manera inconscient o per a danyar a altres usuaris del servei de missatgeria, enviar virus a través de missatges pot deixar-te sense compte. WhatsApp castiga a tot aquell que es dediqui a enviar enllaços o documents amb contingut maliciós.



Crear grups amb gent desconeguda

Pots posar en perill el teu compte de WhatsApp si et dediques a crear grups en l''app' amb gent que no tens guardada en l'agenda del teu telèfon. Encara que aquesta mesura està més dedicada a les empreses que als usuaris, per a intentar que no facin publicitat, evita tenir molts d'aquests grups.



Infringir els drets d'autor

La companyia prohibeix als seus usuaris enviar o pujar imatges, vídeos o qualsevol altre contingut que estigui protegit amb drets d'autor, de privacitat, propietat intel·lectual o altres drets de propietat.



Robar identitats

Des que les xarxes socials van aparèixer en les nostres vides els delictes de suplantació d'identitat han anat en augment. Utilitzar les imatges o dades d'una altra persona, ja sigui per a danyar la seva imatge o per a guanyar una mica de notorietat, és un delicte que WhatsApp pot castigar amb el tancament del compte.



Missatges o fotos ofensius

WhatsApp pot tancar el teu compte si els missatges que manes als teus contactes o les teves fotos de perfil són obscenes, difamatòries, intimidantes o ofensives des del punt de vista ètnic o racial. També pot tancar-la si aquests missatges promouen o fomenten conductes que serien il·legals o inadequades.