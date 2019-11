HP Elite Dragonfly, el primer portàtil fabricat amb plàstics recuperats del fons de l'oceà

HP ha presentat a Espanya l'HP Elite Dragonfly, un ordinador portàtil convertible i ultralleuger que s'ha fabricat amb plàstics recuperats del fons de l'oceà.

HP Elite Dragonfly és un dispositiu dissenyat per a l'ús tant a nivell personal com professional. La companyia l'ha dotat amb una bateria que ofereix fins a 24,5 hores d'autonomia, sense que això es tradueixi en un producte de més pes (pesa menys d'un quilogram).



Primer portàtil del món de fagricació sostenible

És, a més, un equip "de fabricació sostenible", com assenyala el responsable de portàtils professionals d'HP Espanya, Carlos Marina. Es tracta del "primer portàtil del món" que ha estat fabricat amb plàstics recuperats del fons de l'oceà, asseguren des de la companyia.

Fins avui, HP ha recuperat més de 35 milions d'ampolles de plàstic, que representen més de 450 tones de plàstic abocades a l'oceà, per fabricar els seus productes. La mateixa companyia ha assegurat que s'ha compromès a incloure el material plàstic trobat a l'oceà en tots els nous ordinadors de sobretaula i portàtils HP Elite i HP Pro que es llançaran el 2020.

Aquest equip és capaç de millorar els hàbits de treball i les pràctiques que són bones per a la salut de l'usuari amb el programari HP WorkWell, una eina de benestar mitjançant la qual l'equip envia recomanacions per descansar i proporciona consells de productivitat personalitzats i adaptats per a cada usuari.

HP Elite Dragonfly es preveu que estigui disponible a Espanya des de mitjan novembre, a un preu que partirà dels 1.499 euros.