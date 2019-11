Wallapop pateix un atac informàtic

La popular aplicació mòbil de compravenda Wallapop va caure aquest dissabte de forma inesperada. Tal i com ha admès l'app, va patir un atac informàtic als servidors.

Primer de tot, l'aplicació va obligar els seus usuaris a reiniciar els seus comptes. Els usuaris havien de tornar a entrar a la plataforma amb el seu correu i la contrasenya, encara que no sempre amb èxit.

Wallapop ha advertit en un correu electrònic i al mur de l'aplicació que la propera vegada que entrin a Wallapop es trobaran amb el seu compte tancat i hauran de reiniciar la contrasenya per seguretat o accedir a través de Facebook o Google.

Wallapop guarda informació dels usuaris sobre compres, vendes, localització i, si estan subscrits al servei de pagaments, sobre comptes corrents i de Paypal. La companyia assegura que no té "evidència que cap de les dades s'hagin vist compromesos o n'hagi existit un ús fraudulent".

"Pel que fa a les targetes de crèdit, no és una dada que guardem a la plataforma. Això vol dir que podem assegurar que les targetes de crèdit/dèbit no han estat exposades ni han estat en risc durant aquest incident de seguretat", afirma en un comunicat Edurne de Oteiza, directora d'operacions i màrqueting de Wallapop.

L'app de l'empresa, fundada a Barcelona el 2013, compta amb entre 10 i 15 milions d'usuaris cada mes que venen i compren productes de tota mena i són puntuats per això. L'aplicació actua com un mercat de productes de segona mà entre particulars a través de la geolocalització. Actualment està en mans de grans fons inversors internacionals i intentant rendibilitzar un negoci en què no hi ha comissions i la majoria de les transaccions es realitzen en persona.