El truc de WhatsApp per saber si algú té el teu número sense que ho sàpigues

WhatsApp s'ha convertit en el principal canal de comunicació per a gran part del planeta. Des del nostre telèfon mòbil, l'aplicació ens permet intercanviar missatges amb familiars, amics o companys de treball, compartir vídeos, fotos, fer trucades i videotrucades.

Però gràcies a les fotos de perfil, la informació que podem afegir o els estats, WhatsApp ha adoptat també les característiques d'una xarxa social. A més de poder conèixer què estan fent els altres, l'app permet gestionar la relació digital amb els nostres contactes.

Per això, com succeeix amb altres xarxes socials, ens agrada saber qui guarda el nostre número de telèfon com a contacte i qui no: vells amics, excompanys de treball, exparelles, familiars, etc. WhatsApp no ??ofereix aquesta dada, però hi ha un truc que ens permetrà descobrir-ho: la clau és l'eina de la llista de difusió.



Els passos són senzills:

Creem una nova llista de difusió.

Enviem un missatge qualsevol a través d'aquesta llista.

Esperem que els destinataris puguin llegir el missatge. Llavors, premem sobre el missatge i a l'opció 'Info'. Aquí WhatsApp ens mostrarà els telèfons dels que hagin rebut i llegit el missatge, també en el cas de les persones que tinguin el nostre WhatsApp com a contacte encara que no s'incloguin entre els que guardem a la nostra agenda.

Si hem arribat a aquest punt, pot ser perquè no volem que aquesta persona vegi les nostres dades de l'perfil o altra informació. Per solucionar aquest problema de privacitat, podem triar dues vies.

Una és la de triar a 'Privadesa' les opcions més restrictives, és a dir, seleccionar 'Només els meus contactes' o 'Ningú' a les opcions d''Hora d'última connexió', 'Foto de perfil', 'Informació' o 'Estat '.

Però en ocasions pot succeir que no tinguem problemes en mostrar tota o part d'aquesta informació a terceres persones, però sí a algunes en concret. En aquest cas, el millor serà bloquejar aquesta persona a l'aplicació. Si no està a la nostra agenda, caldria afegir-la per, posteriorment, formalitzar aquest bloqueig obrint un xat i prement els botons de la part superior fins a trobar l'opció 'Bloquejar'.