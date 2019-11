Google fa el salt a la banca i oferirà comptes corrents

Google té previst començar a oferir l'any que comptes corrents, un pas més en l'aposta dels gegants tecnològics pels serveis bancaris i financers.

El projecte, batejat Cache, es durà a terme en col·laboració amb el banc Citigroup i amb una cooperativa de crèdit de la universitat californiana de Stanford, segons va avançar aquest dimecres el diari The Wall Street Journal i van confirmar altres mitjans.

Google se sumarà així a altres grans empreses de Silicon Valley que estan tractant de fer-se buit en l'àmbit financer, per ara sense massa èxit.

Apple, per exemple, va presentar el passat estiu una targeta de crèdit, mentre que Facebook està treballant en una divisa digital que s'està trobant amb traves dels reguladors.

Per a Google, que ja compta amb un sistema de pagaments conegut com Google Pay, els comptes corrents ofereixen accés a una enorme quantitat d'informació, inclosos els ingressos i despeses dels clients, segons apunta The Wall Street Journal.

L'executiu Caesar Sengupta va dir al diari que l'empresa no vendrà dades financeres, cosa que tampoc fa actualment amb Google Pay, l'aplicació a través de la qual els usuaris accediran als seus comptes corrents.

Segons les estimacions, Google Pay va en camí d'aconseguir els 100 milions d'usuaris a nivell mundial l'any 2020, una forta pujada respecte als 39 milions que tenia el 2018.

Per Citigroup, mentre, l'aliança amb Google ofereix una opció per augmentar la seva clientela més enllà dels llocs on té presència física, segons ha indicat a el diari un responsable de l'entitat.