Alerta: aquesta és l'última estafa que t'arriba al mòbil

L'organització de consumidors Facua ha alertat d'una campanya de SMS fraudulents on s'explica que el compte "de Bankia ha estat bloquejat temporalment" i conté un enllaç que, suposadament, permet reactivar-lo. Es tracta d'un nou intent de phishing en el qual pretenen fer-se amb les dades dels usuaris mitjançant la suplantació d'identitat.

Per enganyar els usuaris, el missatge adverteix d'un bloqueig temporal del compte en aquesta entitat bancària i pretén que es punxi a l'enllaç que acompanya el text. L'enllaç redirigeix ??a un portal web fals que simula el de l'entitat bancària on demana a la víctima introdueixi informació com el seu DNI, la contrasenya o bé el número del seu telèfon mòbil.

En accedir a la pàgina, si es completen els camps que es demanen, robarien a l'usuari les clau amb les quals accedeix habitualment al compte bancari a través d'internet. A més, des d'aquesta web es descarrega una suposada aplicació de Bankia que en realitat és un troià que pretén robar més dades sobre la navegació de l'usuari a internet.

Els consumidors que hagin rebut el missatge, introduït les dades i descarregat l'aplicació han d'entrar a Bankia, assegurant-se que es tracta de la pàgina web oficial del banc, i canviar les credencials. També es recomana contactar amb l'entitat per comunicar-ho i desinfectar el mòbil usant un antivirus.