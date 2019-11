L'INE seguirà la pista dels mòbils dels espanyols des d'avui fins dijous

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) seguirà la pista dels telèfons mòbils dels espanyols des d'avui fins dijous que ve, 21 de novembre, gràcies a l'acord que va aconseguir amb Vodafone, Movistar i Orange amb l'objectiu d'obtenir informació sobre la mobilitat els ciutadans.

Les dades telefòniques que facilitaran les operadores a l'INE seran completament anònimes i el seguiment comprendrà en total vuit dies: els quatre que van des d'avui fins dijous (tots ells dies laborables); el 24 de novembre (diumenge); 25 de desembre (festiu); 20 de juliol, i 15 d'agost.

D'aquesta manera, es podrà obtenir informació sobre la mobilitat dels espanyols en dies de treball, en diumenge, en alguns moments de l'estiu i en un festiu tan destacat com el Dia de Nadal, quan moltes famílies es reuneixen per celebrar aquesta festa.

Les dades que proporcionaran les operadores no són posicionals, és a dir, no consistiran a donar la posició dels telèfons mòbils, sinó en el recompte de terminals que hi hagi en un lloc a una hora determinada. D'aquesta manera, no s'entra en col·lisió amb la Llei de Protecció de Dades.

Amb la informació obtinguda es podrà, per exemple, saber on es desplaça la població per treballar o a quines parts d'Espanya viatja quan s'agafa vacances, el que al seu torn proporciona informació sobre els transports i serveis públics que podrien millorar-se.

L'INE ha explicat que la metodologia d'aquest estudi sobre mobilitat divideix el territori nacional en unes 3.200 cel·les, cadascuna d'elles amb al menys 5.000 residents.

Per a cada cel·la, l'organisme estadístic rebrà informació dels tres principals operadors de telefonia mòbil d'Espanya sobre quants terminals es troben en aquesta cel·la en diversos moments del dia. Aquesta informació es limitarà a un recompte de terminals que serà proporcionada a l'INE en forma de taules agregades de resultats.

Per això, Estadística va deixar clar en el seu moment que "els operadors no han de facilitar dades individuals sobre números de telèfon, ni sobre els titulars de les línies, de manera que en cap cas l'INE podrà rastrejar la posició de cap terminal".

L'INE ha recalcat així mateix que es tracta d'una estadística sotmesa, com totes les que elabora, a la Llei de la Funció Estadística Pública, que garanteix el secret estadístic i que compleix amb tots els requeriments de la Llei de Protecció de Dades.

Les operadores: són dades anonimitzades

Movistar, Orange i Vodafone van assegurar a finals d'octubre que les dades que transmetran a l'INE per al seu projecte sobre la mobilitat dels espanyols respecten tota la normativa en matèria de privacitat de dades i s'envien després d'un procés d'anonimització i agregació que fan impossible la identificació dels usuaris i la transmissió de dades personals.

Des de Telefónica van incidir que la privacitat de les dades individuals dels seus clients és "de màxima prioritat" i van remarcar que el projecte de l'INE, a l'utilitzar dades estadístiques anonimitzades i altament agregades, no conté registres individualitzats vinculats a persones físiques, no és possible la identificació. "En conseqüència no es posa en risc la seva privacitat", han assegurat a Europa Press.

L'anonimització de les dades amb finalitats estadístiques o d'investigació és un tractament lícit emparat pel marc jurídic vigent, tant en matèria de protecció de dades com de serveis de telecomunicacions.

En aquesta línia, Orange també va explicar que es realitzarà un procés d'anonimització que impedeix qualsevol identificació d'usuaris, de manera que no es transfereix cap dada personal, sinó atributs com el nombre de persones en una zona geogràfica. "No es pot reidentificar, perquè sempre hi ha un mínim d'agregació per poder facilitar aquestes dades", ha destacat la companyia francesa.

Així, ha precisat que es tracta només d'un canvi tecnològic, ja que aquest tipus de dades ja s'oferien via enquestes i ara amb la tecnologia es pot fer amb menys incertesa, amb estalvi de costos enfront d'enquestes a l'ús i respectant el que recull en l'article 89 de la RGPD, la normativa de privacitat de la UE.

Per la seva banda, des de Vodafone també van subratllar a Europa Press que són dades "totalment anonimitzades" a través de Vodafone Analytics, que no inclouen dades personals i que únicament permeten saber el nombre de dispositius que hi ha connectats en un moment concret a una antena concreta, sense que es conegui el flux dels mateixos.