Cinc trucs perquè l'ordinador vagi molt més ràpid

Un ordinador lent és el malson per a qualsevol persona que es passi el dia treballant amb aquestes màquines. I és que amb el pas dels anys el rendiment de les computadores va decaient, fent que es tornin molt més lentes.

La instal·lació o desinstal·lació de programes i aplicacions, l'emmagatzematge de més i més dades, problemes de programari o la manca de manteniment de sistema són algunes de les raons per les quals el rendiment del nostre ordinador es pot veure afectat.

Si tens aquest problema, no et desesperis. Abans de canviar d'equip et proposem alguns trucs que poden ajudar a recuperar la rapidesa del teu ordinador.

Esborra els arxius que no necessitis

Pot semblar un consell obvi, però no està de més recordar-ho. Imatges, documents, aplicacions... són molts els arxius i dades que a poc a poc van emmagatzemant al nostre ordinador. Amb el pas el temps és molt possible que aquesta informació ja no ens resulti útil i ocupen un espai molt valuós.

Per això, és recomanable dedicar periòdicament un temps a comprovar quins són els programes que tenim instal·lats al nostre disc dur i esborrar els que ja no necessitem. El mateix podem fer amb vídeos, imatges i documents guardats i ja no ens són útils. Una altra opció podria ser traspassar-los a un disc dur extern per alliberar espai al nostre ordinador.

Així mateix els arxius temporals que els programes creen a l'ordinador van ocupant espai gairebé sense que ens n'adonem. És per això que de tant en tant hem de dedicar un temps a eliminar aquest tipus d'arxius. Això sí, els que ja no siguin necessaris.

Desfragmentar el disc dur

Fins als discs durs més moderns s'alenteixen amb el temps. Això es deu al fet que està format per diversos sectors en els quals el sistema operatiu del nostre ordinador va ordenant la informació. Descarregar i eliminar arxius contínuament fa que el disc dur es vagi fragmentant i emmagatzemant aquestes dades de forma cada vegada més desordenada. És per això que cada vegada necessita més temps per localitzar aquests 'trossets' d'informació.

En desfragmentar el disc dur, aconseguirem tornar a ajuntar de manera contigua aquests sectors, gestionarem millor l'espai disponible del disc dur i millorarem la velocitat d'accés a les dades. Per defecte els ordinadors inclouen entre les seves aplicacions un desfragmentar. No obstant això, també podrem recórrer a altres aplicacions disponibles al mercat.

Actualitzar els controladors

Pot passar que no trobem una raó concreta per la qual el nostre ordinador va més lent. Si això és així, és possible que el problema sigui una falta d'actualització dels controladors o 'drivers' de sistema. Aquests programes són necessaris perquè funcionin correctament la targeta gràfica, la de so, la placa base, les impressores, escàners, etcètera. Tampoc està de més recordar que és important mantenir actualitzades eines i biblioteques com l'Adobe Flash o .Net Framework.

Controlar quins programes arrenquen automàticament

La velocitat amb la qual treballa el nostre ordinador està molt vinculada al nombre de processos que es posen en marxa quanl'arrenquem. I és que, encara que molts usuaris desconeixen aquesta dada, són diversos els programes i les aplicacions que tenim instal·lats que estan programats per executar-se quan es posa en marxa el nostre ordinador.

El problema és que això fa que el sistema arrenqui de forma més lenta, motiu pel qual és recomanable desactivar l'inici automàtic d'alguns d'aquests programes.

Emmagatzemar arxius al núvol o en discos externs

Les aplicacions web -les que s'executen dins del navegador- ens ofereixen la possibilitat de gaudir de les seves funcionalitats sense necessitat d'omplir el nostre disc dur i de forma més optimitzada, ja que requereixen menys recursos. Un exemple seria Google Docs, aplicació amb la qual pràcticament podrem fer el mateix que amb el paquet ofimàtic Office però ocupant molts menys recursos.

I és que, és realment necessari acumular arxius i més arxius en el disc dur? Si disposem d'una connexió a internet òptima, una solució per alliberar espai, i de pas millorar el rendiment del nostre PC, és recórrer al núvol. Multitud de serveis permeten ara allotjar els nostres arxius a la Xarxa de forma segura. De la mateixa manera, podem recórrer a gestionar determinats documents mitjançant discs durs externs.