El truc per llegir missatges esborrats de WhatsApp

Fa un parell d'anys, Whatsapp introduïa en les seves funcions una molt sol·licitada: la possibilitat d'esborrar un missatge enviat tant en un xat personal com en un grup. No obstant això, tot i que eliminem alguna cosa que hàgim escrit o adjuntat per error, la notificació 'Este mensaje se ha eliminado' segueix apareixent en la conversa, cosa que multiplica l'interès per saber quin era el contingut secret amagava.

Per a tots aquells curiosos que vulguin rascar i veure què hi ha darrere del penediment momentani, hi ha diferents aplicacions que descobreixen el contingut d'allò esborrat: Wamr, WhatsRemoved +,

La més popular és WAMR, l'app per Android que registra totes les notificacions que arriben al nostre smartphone. És a dir, grava tots els missatges de text, fotografies, àudios i vídeos que arriben al nostre telèfon a través de Whatsapp, Telegram i Facebook Messenger.

Els inconvenients d'aquesta app gratuïta és que conté molta publicitat i té accés a la memòria completa del nostre smartphone per poder controlar totes les notificacions que ens arriben. En altres paraules, el preu per saber què deia un missatge posa en safata la nostra intimitat a l'aplicació.

Quan un contacte nostre esborra un missatge de text de Whatsapp, WAMR ens envia una notificació amb el contingut que tenia aquest missatge. Amb les fotografies, els vídeos o àudios no és tan fàcil, ja que, per defecte, hauríem de tenir la descàrrega automàtica i haver descarregat l'arxiu abans que la persona en qüestió ho hagués esborrat de xat.

A més, l'aplicació no funciona si quan en el moment en què l'altra persona elimina el missatge estem dins de la conversa o si tenim el grup silenciat.

Com recuperar una conversa esborrada accidentalment?

Si el que volem és tornar a tenir una conversa que hem eliminat sense voler tenim l'oportunitat de fer-ho gràcies a les opcions de Whatsapp sempre que no hagin passat més de set dies. L'aplicació guarda les converses cada matinada, així que cal tenir activada la còpia de seguretat. Per a això cal entrar en Ajustos / Xats i seleccionar la còpia de seguretat de l'app.

Des d'aquí pots activar manualment la còpia de seguretat. Just a sota, a Característiques de Google Drive pots triar la periodicitat d'aquestes còpies.

Un cop ja hem triat cada quant volem fer còpies de seguretat, desinstal·lem Whatsapp i tornem a descarregar-lo des de la Play Store. Només així, WhatsApp ens demanarà si volem recuperar l'última còpia de seguretat i li direm que sí, fent 'Restaura'.

En fer-ho, recuperarem tots els missatges i converses que tinguem, fins i tot aquells que hàgim eliminat, sense voler, abans de realitzar la còpia de seguretat.