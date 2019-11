Google vol duplicar el seu equip a Barcelona

Google pretén duplicar el seu equip de l'àrea tecnològica a Barcelona "a molt curt termini". Segons ha anunciat el responsable de Google Cloud a Espanya i Portugal, Isaac Hernández, al programa 'Revolució 4.0' de Catalunya Ràdio l'empresa està buscant treballadors a la ciutat, tant enginyers com persones per a l'atenció al client. Hernández ha assegurat que el compromís amb la ciutat "és total" i ha remarcat que Catalunya és "un pol d'innovació" en tecnologies avançades, tant pel que fa a les companyies tradicionals com per l'ecosistema "efervescent" en iniciatives digitals. "És molt rellevant", ha reblat Hernández a l'entrevista.