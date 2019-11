Vols recuperar i reobrir Parc Juràssic 25 anys després?

L'any passat, vam poder jugar a 'Jurassic World Evolution', el videojoc basat en la saga 'Parc Juràssic' on ens posem a la pell d'un gestor d'un recinte molt especial, un parc ple de dinosaures. Encara que semblava un bon moment per recordar la pel·lícula original, no va ser llavors quan la respectada Frontier va decidir incloure aquest contingut, sinó ara en forma de paquet de contingut extra que han anomenat 'Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park'.

Hem tingut l'oportunitat de trastejar amb aquesta expansió, i a mode d'avançament, podem assegurar que 'Evolution' s'ha completat definitivament. L'arc argumental del contingut expandit se situa en la finalització de la pel·lícula de 1993, amb un parc completament devastat i dinosaures campant al seu aire. Què farem amb aquest desastre? Com a gestors, haurem de tornar a illa Sorna i illa Nublar i recompondre tot el que va quedar destrossat pel carismàtic Tyrannosaurus Rex del lliurament original.

Retornar a 'Evolution' al començament de la saga ha estat un encert aparentment senzill, de fet, es recullen tots els elements de l'èxit de taquilla, com, per exemple, la archi famosa porta de Jurassic Park, els jeeps, dinosaures i aparences que podem veure en les pel·lícules. No per això el resultat és menys espectacular: tot en aquesta expansió ens porta a la pel·lícula original de Steven Spielberg, des de la música i els escenaris fins a la participació dels actors originals: Sam Neill, Jeff Goldblum i Laura Dern.

Amb aquest nou capítol també s'obren set noves missions que inclouen seqüències per tornar a prendre el control de parc, la possibilitat d'incubar i clonar els dinosaures de la pel·lícula original, a més d'exemplars nous. En definitiva, si ja tens 'Jurassic World Evolution', el contingut extra es presenta com una adquisició totalment recomanable, però si, a més, superes els 35, aquest toc nostàlgic el converteix en imprescindible.