Alerta: torna l'estafa de la trucada perduda

Reps una trucada d'un número desconegut que comença per 225, 233, 234, 355 o 387. Et pengen abans no contestes i, curiós, tornes la trucada. Resulta que està contactant amb una central telefònica de tarificació addicional (com el 905 o el 906 espanyol), però que té la seva seu en països com Costa d'Ivori, Ghana, Nigèria, Albània i Bòsnia. Sense saber-ho, estàs pagant una bona quantitat per cada segon que dura la comunicació i omplint les butxaques dels estafadors.



Es tracta d'un frau que de forma recurrent va apareixent -aquesta mateixa setmana hi ha hagut nous casos- i del qual forces de seguretat, administracions i organitzadors de consumidors han advertit en més d'una ocasió.





??Tienes una llamada perdida desde un número extranjero y no sabes quién puede ser??... No la devuelvas si no sabes quien es, podría ser el #TimoLlamadaPerdida?? pic.twitter.com/ZthEg5cLKS — Policía Nacional (@policia) January 25, 2018

Atenció! Els Mossos d'Esquadra ens han avisat d'una estafa a través del telèfon mòbil. L'estafador realitza una trucada curta sense esperar resposta.

No retorneu la trucada perduda, és reenviada a un servei especial que cobra preus molt alts des de països llunyans. — Montgat (@Montgat) January 31, 2018

El timo de la llamada perdida vuelve a la carga y suele usar estos prefijos:

355 ??Albania

225 ??Costa de Marfil

233 ??Ghana

234 ??Nigeria



No devuelvas la llamada a esos prefijos (a menos que sea de alguien a quien conoces, claro??)

pic.twitter.com/aJDQ9jP6Ex — Guardia Civil ???? (@guardiacivil) November 28, 2017

Si un consumidor ha estat víctima d'aquest tipus d'estafes, FACUA aconsella que es presenti una reclamació a la seva companyia de telecomunicacions per advertir del frau i sol·licitar que, d'acord amb el que estableix la normativa de el sector, el desglossament en la factura l'import que correspon a la retribució que aniria a titular de la línia de tarifació addicional. D'aquesta manera, l'afectat podria deixar d'abonar aquesta part del rebut.