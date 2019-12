WhatsApp pot activar el 'mode fosc' en funció dels ajustos d'estalvi d'energia

WhatsApp continua treballant en el desenvolupament d'un 'mode fosc' i, encara que aquest encara no es troba disponible per als usuaris, l'aplicació prepara una funció amb la qual aquesta manera es podrà activar de forma automàtica segons la configuració d'estalvi d'energia.

El portal WABetaInfo ha accedit a la beta 2.19.353 de WhatsApp per a mòbils Android, i han descobert que l'aplicació de missatgeria continua treballant en el seu mode fosc, que va millorant el seu funcionament i que ja ha portat el to obscur a tots els apartats de l'app.

Entre les principals novetats, s'ha identificat una nova funció en l'apartat que permet triar el to de l'aplicació, en el qual no només és possible triar el to clar o el fosc, sinó que inclou una tercera opció de 'Determinar segons l'estalvi de bateria '.

En escollir aquesta opció, WhatsApp pot activar el mode fosc de forma automàtica segons la configuració d'estalvi de bateria escollida per l'usuari. Tot i que encara no està disponible, està habilitada per a Android 9 i versions inferiors, mentre que Android 10 introduirà el mode fosc per defecte de sistema.

En els darrers mesos, algunes de les aplicacions més populars per a dispositius mòbils han anunciat o posat en marxa el seu 'mode fosc'. Es tracta d'una tendència que té al darrere dues raons de pes: és millor per a la salut visual dels usuaris i gasta menys bateria.