Facebook admet que rastreja la ubicació dels seus usuaris sense autorització

Facebook ha admès en una carta enviada als dos senadors nordamericans que pot rastrejar la ubicació de tots els seus usuaris encara que aquests no hagin activat la funció de geolocalització.

"Quan els serveis d'ubicació estan apagats, Facebook pot conèixer la geolocalització de la gent utilitzant informació que comparteix a través de les seves activitats al Facebook o adreces IP i altres connexions de xarxa que utilitzin", afirma a la carta, datada de el 12 de desembre , el responsable de l'Oficina de Seguretat de Facebook, Rob Sherman.

La carta, enviada a el senador demòcrata Chris Coons i al republicà Josh Hawley, va ser publicada aquest dimarts per una periodista del diari nord-americà 'The Hill' a través del seu compte a Twitter.

En la missiva, la companyia explica les diferents formes amb què pot accedir a la ubicació dels seus usuaris tot i que tinguin la funció de geolocalització desactivada, entre altres mitjançant la ubicació que inclouen en les seves fotos i les seves adreces IP.

Sherman ha detallat que Facebook utilitza aquest tipus d'informació per notificar als usuaris quan algú ha accedit al seu compte des d'una altra ubicació, així com per frenar la propagació d'informació falsa.

La companyia també ha explicat que utilitza aquestes dades per als anuncis. "Per necessitat, pràcticament tots els anuncis de Facebook es basen en la localització", recalca Sherman en la seva carta. "En cas contrari, les persones de Washington D.C. rebrien anuncis de serveis o esdeveniments a Londres, i viceversa", afegeix.

Per la seva banda, el senador republicà Josh Hawley ha afirmat que, tot i que els usuaris desactivin els serveis de geolocalització, Facebook "utilitza la ubicació per fer diners".

"No hi ha una altra opció. No hi ha control sobre la teva informació personal", ha recalcat Hawley en el seu compte a Twitter. "És per això que el Congrés ha de prendre mesures", ha afegit.