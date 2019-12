Les millors caixes regal per a fer un detall per Nadal

Les millors caixes regal per a fer un detall per Nadal | SHUTTERSTOCK

Arriba el Nadal i amb ella els desitjos i bones intencions, els regals i reunions familiars... i els viatges. Si vols sorprendre la teva parella, els teus amics o la teva família amb un regal original no dubtis a llançar-te al món de les caixes regalo. Experiències úniques, escapades a balnearis i spas, viatges per tot el món o menjars de categoria per a gaudir en qualsevol moment de l'any.

Les opcions són múltiples i triar una pot ser complicat, així que aquí et deixem una selecció de les millors 'smartbox' per als teus regals de Nadal.

DAKOTABOX: Un dia junts (36,67 €)

Aquest cofre és perfecte per a parelles, ja que podran triar entre diverses activitats com un massatge en parella amb olis essencials, una escapada romàntica, un sopar deliciós, una excursió en caiac o la visita a un celler. En total són 1.720 experiències.

Amb un llibre explicatiu on apareixen una infinitat de possibilitats, també es pot entrar en la seva pàgina web per a descobrir moltes més. A més, té una validesa de 3 anys i ofereix la possibilitat gratuïta de registrar-la en la web per a assegurar el xec regal contra la pèrdua o el robatori, així com l'opció de canviar-la per una altra caixa regal sense càrrecs i sense límit, durant la data de validesa, i sense l'obligació d'explicar el motiu.

WONDERBOX: Desconnecta dos dies (49,90 €)

Si el que vols és que el receptor del regal faci una cura d'estrès durant tot un cap de setmana aquest és el cofre perfecte. D'aquesta manera poden gaudir d'una nit amb esmorçar en una de les seves 600 masies, cases rurals i hotels situats en plena naturalesa, o simplement de dues nits en alguna ciutat o poble d'Espanya i fins i tot altres països europeus com Bèlgica, França, Portugal o Itàlia.

Té una validesa de 3 anys i 3 mesos des de la seva data de compra. Wonderbox també dóna la possibilitat de realitzar el canvi gratuït o de prolongació si fos necessari. Les condicions per a realitzar-ho s'expliquen en la seva pàgina web.

SMARTBOX: Spa i massatge per a dos (49,90 €)

A l'hora de desconnectar aquesta caixa és la que més triomfa entre els usuaris. Les bombolles i un bon massatge són el pla perfecte per a deixar de costat una estona el mundanal soroll. En aquest cas es tracta de gaudir en hotels amb spa o viure experiències com un massatge relaxant, un bany turc, un circuit termal o un embolcall de xocolata.

Té una validesa de 2 anys, amb opció de canvi gratuït i sense límit de temps durant aquests 24 mesos, ofereix una garantia gratuïta en cas de pèrdua o robatori i garanteixen que gairebé el 100% de la geografia espanyola té quatre establiments situats a menys de 50 quilòmetres des de qualsevol punt.

WAYNABOX: Viatge sorpresa per a dues persones (299 €)

Si el que vols és fer un gran regal aquesta és la caixa perfecta. Amb ella, dues persones podran anar-se de viatge tres dies i, a més, sense saber on fins a última hora. Inclou vols d'anada i tornada, dues nits d'allotjament en una ciutat europea i la destinació no se sap fins a dos dies abans de marxar.

Per a canviar-la cal anar a la web amb el codi inclòs en el cofre, triar les dates pel viatge (tres dies i dues nits), descobrir les 12 destinacions que s'han seleccionat automàticament, eliminar les ciutats que menys vingui de gust visitar o ja s'hagin visitat i esperar a descobrir el lloc.

Waynabox ofereix un any de validesa. Tampoc dóna l'opció de canvi, així que caldrà estar segur de les dates.