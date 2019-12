WhatsApp limitarà l'autodestrucció de missatges només als grups

L'aplicació de missatgeria WhatsApp continua treballant en una funció que permetrà enviar missatges que s'eliminin per si sols després d'un temps determinat, i en la seva última versió beta per a iOS ha donat a conèixer que l'autodestrucció de missatges s'utilitzarà només en els grups.

WhatsApp va donar a conèixer la funció de missatges que s'autodestrueixen, inicialment coneguda com 'missatges que desapareixen', el passat mes d'octubre. Amb aquesta característica, l'usuari pot seleccionar que els seus missatges s'esborrin automàticament en un període de temps determinat: una hora, un dia, una setmana, un mes o un any.

Ara, el portal WABetaInfo ha advertit en la versió 2.20.10.23/24 de la versió beta de WhatsApp per a iOS que la funció passa a conèixer-se com 'esborrar missatges' i que només es podrà utilitzar en els grups, no en els xats individuals, com s'havia mostrat en betes anteriors.

L'autodestrucció de missatges passa així a convertir-se en una eina amb el propòsit principal de netejar el contingut dels grups amb molta activitat, i seria possible activar-la per estalviar espai en el dispositiu.

Els usuaris que vulguin utilitzar-la hauran de crear xats grupals, en els quals l'administrador és qui pot activar o deshabilitar aquesta funció, encara que de moment aquesta funció no està disponible en la versió estable de WhatsApp.