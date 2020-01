El revolucionari canvi de Whatsapp que inclourà la propera actualització

Whatsapp s'ha convertit en una eina de comunicació entre particulars (o fins i tot entre empreses) que ha crescut molt més del que probablement els seus creadors van somiar algun dia. Ja gairebé ningú concep la seva vida sense el so de l'aplicació.

Aquesta aplicació ens ha envaït no només la nostra vida personal sinó també la laboral. Gairebé tothom té el seu cap al WhatsApp i hi rep indicacions de feina. Ja és estrany no tenir diversos grups a la feina (sobretot un amb el cap i un altre sense ell). La veritat és que aquesta importància ha fet que l'aplicació evolucioni d'una manera constant i que, alhora, als usuaris els preocupi cada vegada més la seva privacitat i l'ús que es fa de les seves dades. Tota la nostra vida cap en una aplicació. Tant, que en els últims mesos s'han presentat importants novetats per al proper any.

Entre elles n'hi ha una de fonamental: a partir d'una data pròxima (quan aparegui la propera actualització) podràs passar un codi QR a qui vulguis perquè et pugui afegir al Whastapp. El millor és que en aquesta ocasió no fa falta ni que tinguin el teu número de telèfon, el que millorarà la seguretat i la privacitat dels usuaris.