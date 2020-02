La divertida (i esperada) funció de Whatsapp que arriba aquest mes

WhatsApp prepara un nou ajust molt sol·licitat pels usuaris. Està previst que aquest mes s'habiliti en el servei de missatgeria instantània una nova opció per enviar Boomerangs, els populars vídeos en bucle que tant triomfen a les xarxes socials.

A Instagram els Boomerangs triomfen des de fa molt temps i el seu "germà" WhatsApp no volia ser menys. La nova funció per compartir vídeos en bucle es podrà utilitzar per enviar a altres usuaris o compartir als "Estats".

Com funciona?



L'única condició és que el vídeo a compartir tingui una durada menor a 7 segons. Per enviar es podrà fer des del mateix menú de vídeos tradicionals, amb la diferència que apareixerà una opció per convertir els arxius en vídeos en bucle directament des de l'aplicació.

Novetats Whatsapp



Durant el mes de febrer, després de l'arribada de la manera fosc, també estan previstes altres novetats en WhatsApp. Per exemple, es podrà programar el moment en què s'eliminin els missatges que s'autodestrueixen.