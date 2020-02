Alerta si reps aquest WhatsApp: així és la nova estafa que pot tenir serioses conseqüències

Whatsapp és un mitjà habitual per als estafadors

La Guàrdia Civil ha alertat d'un nou missatge que està circulant a través de WhatsApp amb l'objectiu de suplantar l'identitat que podria concloure en pràctiques fraudulentes.

El missatge en qüestió inclou el següent text, en castellà: "Hola, lo siento, te envié un código de 6 dígitos por SMS por error, ¿me lo puedes pasar a mí por favor? Es urgente".

El cos policial ha confirmat haver rebut nombroses denúncies d'"afectats per aquesta suplantació", considerant que es pot arribar a l'extrem de "demanar diners als seus contactes o fer xantatge per no revelar la informació obtinguda".

"L'atacant, un cop instal·lada l'aplicació en un dispositiu de la seva propietat, introdueix el telèfon que s'associarà", que es correspon amb "el número de telèfon de la possible víctima", i després d'això, "el sistema enviarà a aquest número un SMS amb un codi de verificació que s'ha d'introduir a l'aplicació per a finalitzar la instal·lació", informa la Guàrdia Civil.

Després d'això, s'aconsegueix "obtenir el control del compte en el seu dispositiu i amb això l'accés als grups als quals pertanyi la víctima, als seus contactes, a les seves converses, etc.", adverteixen.