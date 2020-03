Xbox i Nintendo pateixen problemes de saturació per l'augment de jugadors

Xbox i Nintendo pateixen problemes de saturació per l'augment de jugadors DdG

Les plataformes de videojocs en línia Xbox Live i Nintendo Online han patit diversos problemes de connexió per l'increment de jugadors arran del confinament que ha provocat el coronavirus. De fet, les operadores situaven en el gaming el major augment de trànsit aquests dies.

Xbox Live, el servei de la consola homònima de Microsoft, va experimentar diumenge passat una caiguda de el sistema i els jugadors no es podien registrar o buscar gent amb qui jugar. Des de llavors, els serveis de suport Xbox han localitzat errors en els servidors d'alguns videojocs, com Smite, eFootball PES 2020, VUDU i Star Wars: Battlefront II, entre d'altres.

Aquest cap de setmana, el cap de Xbox, Phil Spencer, va reconèixer que «molta gent juga a videojocs per estar connectat a hores d'ara». «L'ús ha crescut a gairebé tots els servidors», va afirmar. Per la seva banda, Nintendo Online també va patir problemes dimarts durant nou hores a la consola Nintendo Switch, tal com va indicar el compte de Nintendo Japó a Twitter.

Tot i això, l'Associació Espanyola de Videojoc (AEVI) no creu que l'augment de compres en línia cobreixi la caiguda del mercat físic, i assenyala que es perdran 50 milions d'euros mensuals de facturació mentre s'allargui la crisi, per l'afectació a les botigues físiques.

Impacte a les botigues

«Les empreses estan rebent un impacte molt negatiu que es pot allargar en el temps», fa notar el director general d'AEVI, José Maria Moreno, perquè afirmen que l'augment del consum de videojocs no pal·liarà la baixada de la venda física.

Les previsions són «negatives i preocupants», insisteix Moreno, i és que bona part del mercat online està dominat pels productes de joc gratuït (free-to-play) i per tant el seu consum no sempre equival a guanys per les empreses.

L'entitat també preveu una «caiguda addicional» quan es recuperi la normalitat en funció de com es comporti el consum privat general després de tot i ja han demanat una sèrie d'ajudes per a les empreses. A més, si bé celebren el repunt del consum de videojocs en aquest context d'excepcionalitat, «per alleujar el confinament», apel·len a l'ús responsable dels mateixos.