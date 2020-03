Quina és la millor plataforma «streaming» de vídeo i quant costa cadascuna?

La quarantena del coronavirus ens obliga a plantejar-nos més opcions d'entreteniment a casa per passar el temps lliure en solitari o en família, i suposa una bona opció per a tots els que ens encanten les sèries i pel·lícules.

Aquí hi trobaràs les millors plataformes streaming de vídeo que hi ha actualment a Espanya i una anàlisi de cadascuna d'elles per fer-te la decisió molt més fàcil i ràpida.



Les millors plataformes «streaming»: Quina és la millor?

Netflix té el catàleg més gran de sèries, és la que més subscriptors té a Espanya i compta amb sèries de gran èxit com Stranger Things, Élite, La casa de papel, Paquita Salas, Russian Doll, i moltes més. Per 7,99 euros al mes.

Disney + arribarà a Espanya el 24 de març i porta un catàleg que competeix directament amb Netflix. Si t'agraden les pel·lícules de Marvel, Star Wars, Pixar, Disney i les seves sèries, Els Simpson i els documentals de National Geographic, no ho dubtis. Ara tens una oferta especial de llançament per 5 euros al mes (vàlida fins al 23 de març).

Si tens un compte d'Amazon Prime ja tens accés a la seva plataforma de streaming sense pagar més. Per als que no ho siguin encara, pots accedir a enviaments ràpids i tot el catàleg de vídeo que inclou sèries com The man in the high castle, Fleabag, ... Per només 3 euros al mes.

HBO Espanya té menys sèries i menys subscriptors però compta amb sèries de primer nivell com Game of thrones, The Handmaid's Tale o Westworld. Per 6,99 euros al mes.



Què diferencia els serveis de vídeo en «streaming»?



El catàleg, el preu i la usabilitat de l'aplicació són els punts més importants per als usuaris que paguen per aquests serveis de streaming. Per aquest motiu les sèries, pel·lícules i documentals són la part fonamental de cada plataforma.

Unes i altres plataformes afegeixen i treuen continguts, això és per qüestions de llicències. No passa amb contingut exclusiu de cada plataforma, i amb l'arribada de Disney + a Espanya segurament moltes pel·lícules que es gaudien a Netflix o altres plataformes deixin d'estar disponibles i només es puguin veure a Disney +.

