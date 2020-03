WhatsApp duplica la capacitat dels seus servidors per l'augment d'ús davant el coronavirus

Facebook ha anunciat que està reforçant la seva infraestructura per donar resposta a l'augment d'ús a causa de l'epidèmia de coronavirus, i per això ha duplicat la capacitat dels servidors de l'aplicació de missatgeria WhatsApp, també de la seva propietat.

El CEO i fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, va assegurar en una conferència de premsa el dimecres passat que l'ús de les videotrucades i trucades de veu s'havia duplicat en els països amb mesures de confinament contra el Covid-19 com Itàlia.

Per respondre a això, Facebook assegura que ha incrementat la seva infraestructura i els seus servidors de forma general, i en concret en WhatsApp la capacitat dels servidors s'ha duplicat. «Encara no s'està produint un brot massiu en tots els països del món. Si s'arriba a produir, ens hem d'assegurar que controlem la situació a nivell d'infraestructura per assegurar que les coses no se saturin», ha explicat Zuckerberg, com recull Mashable.

Així mateix, el fundador de la companyia ha assegurat que en la situació actual, la infraestructura de Facebook està «de manera sostinguda més enllà del pic que es produeix el dia de Cap d'Any».



Centre d'informació



Facebook ha volgut combatre també la desinformació relacionada amb el coronavirus i ha llançat un nou centre d'informació sobre la malaltia de fonts reputades com l'Organització Mundial de la Salut (OMS), ubicat al «feed» de notícies de la seva xarxa social homònima.

Aquesta funció, que ja es troba disponible en països com Espanya, Itàlia, França, Alemanya, Regne Unit i Estats Units, s'estendrà a més països durant aquest dijous, segons ha anunciat la companyia en un comunicat remès a Europa Press.

A més, la companyia nord-americana ha posat a disposició dels governs de forma gratuïta durant els propers 12 mesos la seva eina de treball col·laboratiu Workplace Advance per a respondre a situacions d'emergència.