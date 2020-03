Les grans plataformes digitals s'adapten a la crisi del coronavirus

Videoconferències, pel·lícules i notícies a través d'internet: els europeus s'aferren a la Xarxa mentre romanen confinats a casa per evitar l'expansió del coronavirus, una situació inusual que suposa oportunitats per a les empreses de telecomunicacions, però que també comporta riscos.

La pandèmia de la Covid-19 està posant a prova la resiliència de les xarxes davant l'augment de la demanda i els usuaris només esperen que la connexió aguanti i puguin seguir trobant a internet una mica de distracció del «monotema» i una via de contacte amb família i amics, però també canals d'informació dels que tracten d'aprofitar-se'n: cibercriminals o difusors de rumors.

Els operadors de telecomunicacions ja han informat de l'increment de la demanda de connectivitat i, encara que de moment no està causant congestió a les xarxes, la Comissió Europea i l'Òrgan de Reguladors Europeus de Comunicacions Electròniques (ORECE) han començat a monitoritzar el trànsit a cada Estat membre per poder respondre a possibles problemes de capacitat.

El treball a distància, els cursos en línia per als estudiants o el consum audiovisual han augmentat la pressió en les xarxes, de manera que la Comissió i l'ORECE han demanat a les plataformes de descàrrega contínua oferir definició estàndard en lloc d'alta.

Netflix, Amazon Prime i YouTube han recollit el guant i han anunciat que reduiran la taxa de bits per ajudar a evitar la congestió de la xarxa, fent el possible perquè la qualitat del servei als seus clients no es ressenti.

«La situació requereix un seguiment però no afecta el bon funcionament dels sistemes i serveis, especialment els relacionats amb la salut», ha indicat una portaveu de l'agència europea per a la seguretat de les xarxes i de la informació (ENISA), que ha precisat que «no hi ha caigudes d'activitat dels serveis en línia a causa de problemes de congestió de la xarxa».

Segons ha dit, els operadors ja estan fent el que està en la seva mà per incrementar la capacitat de les xarxes i assegurar-se que no hi ha pertorbacions notables.

L'associació europea de grans operadors de telecomunicacions, ETNO, afirma que no només estan garantint una «connectivitat forta per a tots i uns serveis d'emergència resistents», sinó que també estan proporcionant als seus clients una connexió de dades ampliada, il·limitada o fins i tot gratuïta, en aquestes circumstàncies excepcionals.

L'organització que aglutina Telefónica, Orange, KPN o T-Mobile assenyala que també estan oferint trucades o paquets d'entreteniment als usuaris, solucions com videoconferències o serveis en el núvol per a empreses o plataformes d'ensenyament electrònic per als estudiants que no poden anar a classe.

«Tenim una situació en què les xarxes mòbils i Internet travessen un test d'estrès. Això probablement elevarà l'atenció sobre la importància d'avançar cap a les xarxes 5G de manera inclusiva i eficient, i a llarg termini al 6G», va dir el representant davant la UE del gegant tecnològic xinès Huawei, Abraham Liu.

Alerta davant el cibercrim



L'Oficina Europea de Policia ha avisat específicament durant aquesta crisi als ciutadans que tinguin més cura amb l'ús d'internet per evitar estafes o delictes.

Europol recomana canviar la contrasenya que ve per defecte amb el roter, instal·lar un antivirus en tots els dispositius connectats a internet, revisar els permisos de les aplicacions o triar contrasenyes fortes i diferents per al correu electrònic i les xarxes socials.

També insta a fer una còpia de seguretat de les dades i instal·lar actualitzacions de programari, posar un codi pin o biomètric al mòbil o revisar la privacitat en les xarxes socials.

Per evitar estafes en les compres en línia, aconsella acudir als venedors de confiança o amb bones qualificacions, utilitzar targetes de crèdit, pensar dues vegades la compra si una oferta «sona massa bé» o comprovar de tant en tant el compte bancari a la recerca d'activitat sospitosa.

noves funcions



Altres plataformes han afegit funcions per adaptar-se a la crisi. L'aplicació de missatgeria instantània snapchat, per exemple, ha compartit un conjunt d'eines anomenat Here for you ( Aquí per tu, en català) per ajudar els seus usuaris amb problemes emocionals o de salut mental, el llançament ha avançat per la crisi del coronavirus.

Amb aquesta nova eina, quan els usuaris busquin informació sobre temes relacionats amb l'ansietat, depressió, estrès, pensaments suïcides o assetjament escolar, l'aplicació els oferirà informació d'experts locals.

Here for you ofereix «un suport en l'aplicació per als usuaris que puguin estar experimentant una crisi de salut mental o emocional o que tingui curiositat per saber més sobre aquests temes o com ajudar a amics amb aquests problemes», afirma la companyia