Les millors aplicacions gratuïtes per fer videoconferències i videotrucades

Les millors aplicacions gratuïtes per fer videoconferències i videotrucades

Ja fa temps que les apps i webs online que permeten fer videotrucades i videoconferències gratuïtes amb diferents participants són d'ús comú a les empreses, i entre grups d'amics o familiars. Ja sigui per falta de temps, per mesures de conciliació o per una qüestió de mobilitat geogràfica, resulta una bona idea preparar reunions de forma online. Amb l'estat d'alarma i el confinament a casa, són moltes les empreses que han implantat el teletreball, pel que les videoconferències diàries són habituals. També grups d'amics i familiars també solen fer ús d'aquestes eines per mantenir el contacte.

A continuació, us expliquem les característiques de dotze de les aplicacions més conegudes, algunes pensades per a un ús més professional i altres per a un ús personal.

ZOOM

Probablement Zoom sigui una de les eines més utilitzades en les últims mesos per les possibilitats que ofereix la seva versió gratuïta, entre elles la possibilitat de programar reunions online o afegir-les als calendaris de Google i Outlook. En la versió més simple hi poden participar fins a 100 persones, això sí amb un temps límit de 40 minuts, i l'organitzador pot gravar la videoconferència.

SKYPE

Skype és possiblement l'aplicació de trucades de vídeo més coneguda de tot el mercat. Ofereix una versió gratuïta que pot ser vàlida per a treballadors autònoms i petites empreses, ja que permet fins a deu participants. Es pot usar tant al mòbil com a l'ordinador.

HANGOUTS

Hangouts és un servei de missatgeria de Google que ofereix l'opció de realitzar videotrucades a través d'un sistema molt senzill. A més, consumeix menys recursos i tarifa de dades si la utilitzes des d'un telèfon mòbil. A través d'Hangouts també pots enviar missatges de text i SMS per a aquells que no disposen de connexió a internet.

WHATSAPP

WhatsApp és l'aplicació de missatgeria més utilitzada a casa nostra, i per tant molt usada a l'hora de fer una trucada de vídeo. Les videotrucades de WhatsApp només permeten la connexió de fins a quatre persones, però, no tenen límit de durada.

INSTAGRAM DIRECT

Funciona de manera molt similar a WhatsApp. Permet fins a quatre participants. Per accedir a la trucada vídeo cal accedir a l'apartat de 'Direct' (el petit avió a la cantonada superior dreta del l'app), clicar a la icona de la càmera de vídeo, buscar les persones amb les que vols parlar... i ja ho tens a punt.

VIDEOLINK2ME

Videolink2me web permet realitzar videoconferències sense necessitat de registre previ. A més, pots enviar la invitació als teus clients a través de l'email o mitjançant Facebook. No permet compartir pantalla amb la resta de participants, però si images i documents. Si ets usuari habitual pots crear la "videoconferència persistent", que genera un enllaç únic que pots utilitzar posteriorment tantes vegades com vulguis.

FACEBOOK MESSENGER

El Facebook Messenger permet fer videotrucades de forma molt senzilla, i més de la versió per a mòbil, també pots utilitzar-la a través de la versió web. Això si, cal ser usuari registrat de Facebook. Hi poden participar fins a 50 persones, encara que només en podràs veure a sis a el mateix temps. Les altres 44 es comunicaran només per veu.

ANYMEETING

És una plataforma de videoconferències en què a més pots compartir tota classe de documents: Word, Excel, Powerpoint i enllaços de pàgines webs. Només cal crear un compte a la web de Anymeeting per començar a administrar i organitzar les teves reunions. Sol utilitzar-se per a impartir seminaris i conferències, però també és vàlida per a l'entorn laboral.

LIFESIZE

Lifesize destaca per ser una de les eines de videoconferència més fàcil d'usar. Permet fer videotrucades gratis i instantànies amb el teu equip de treball o els teus amics directament des del teu telèfon o navegador. Sense necessitat de registre previ, en menys d'un minut et pots reunir cara a cara amb ells. No cal descagaregar res ni registrar-se; només comparteix l'enllaç i ja ho tens a punt. La versió gratuïta permet reunions de fins a vuit participants.

APPEAR.IN

Per usar Appear.in només cal entrar a la seva pàgina web, crear un sala virtual i enviar l'enllaç a totes les persones amb les que vulguis celebrar la reunió. Funciona de forma similar a Lifesize. És gratuït i no necessita registre i permet un màxim de 8 persones per cada videotrucada.

GRUVEO

Gruveo funciona a través del navegador web i tampoc no necessita registre previ. Només cal entrar a la seva web, escriure un nom per completar l'URL de canal i obindràs un enllaç a què han d'entrar la resta de participants. Es pot utilitzar tant des de l'ordinador com des del mòbil sense necessitat d'aplicacions. Hi poden participar 12 persones alhora, permet compartir pantalla i gravar la videotrucada. Actualment, en plena crisi de l'coronavirus, ofereix un període de prova gratuït de 45 dies.

WEBEX

Amb aquesta eina resulta senzill organitzar reunions en remot, però té l'inconvenient que en la seva versió gratuïta només accepta tres participants. Es pot usar tant des de l'ordinador com des del mòbil, i permet compartir pantalla, documents i una pissarra comú.